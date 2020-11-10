«В нынешнем диапазоне — нет», — ответил Белоусов на вопрос о том, внушает ли тревогу ослабление национальной валюты. Ранее в Минэкономразвития заявили, что рубль ослабил позиции на фоне временных факторов, повышающих оценку геополитических и иных рисков участниками финансового рынка.

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