Белоусова не тревожит ослабление рубля в нынешнем диапазоне
«В нынешнем диапазоне — нет», — ответил Белоусов на вопрос о том, внушает ли тревогу ослабление национальной валюты. Ранее в Минэкономразвития заявили, что рубль ослабил позиции на фоне временных факторов, повышающих оценку геополитических и иных рисков участниками финансового рынка.В источнике
С чего всё началось
Белоусов заявил, что ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревогу
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревоги. Об этом он сообщил в интервью ТАСС в преддверии форума "Сильные идеи для нового времени".
ТАСС00:00
Подробнее о событии