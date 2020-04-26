Экономика
РБКБелоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Руководители энергетических компаний попросили правительство сократить период отсрочки по начислению пени в случае неуплаты коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
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Кабмин попросили сократить период отсрочки по начислению пени за неуплату ЖКХ
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