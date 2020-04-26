Экономика

РБКРБКБелоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Руководители энергетических компаний попросили правительство сократить период отсрочки по начислению пени в случае неуплаты коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Энергокомпании попросили сократить период моратория на пени за неоплату коммуналки

Коммерсантъ06:34

Кабмин попросили сократить период отсрочки по начислению пени за неуплату ЖКХ

Комсомольская правда05:53

Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

РБК04:47

Белоусова попросили снизить мораторий на штрафы за неуплату жилья и коммунальных услуг

Evo-rus.com05:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 07:02, Ашберн
Политика

Тайсаев прокомментировал новости о болезни и смерти Кима

Не стоит торопиться с выводами о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — об этом предупреждает координатор группы по взаимодействию Госдумы РФ и парламента КНДР Казбек Тайсаев.
Вести.Ru 05:09
184
Общество

В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова

Российская газета 05:23
200
Религия

Сегодня православные отмечают Красную горку

Северпост 03:22
25
Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничат

Правила въезда в Нижегородскую область ограничат со следующей недели, заявил губернатор региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 15:47
439
Общество

В российском регионе запретили продажу алкоголя на майские праздники

В Курганской области на время майских праздников запретят продажу алкоголя.
Lenta.ru 06:29
10
Здоровье

В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:35
26
Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
70
Общество

Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза

Интерфакс 06:26
113
Экономика

Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года

Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей.
Известия вчера в 02:20
1,7K
Общество

Лукашенко заявил об отсутствии необходимости в карантине в Белоруссии

Необходимость в введении карантинных мер в Белоруссии на фоне пандемии коронавируса нового типа отсутствует, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Газета.Ru 05:46
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,6K
Гаджеты

HTC готовит выпуск нового смартфона Desire 20 Pro

Актуальные Новости 01:03
2
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс

Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик).
Вести.Ru 06:20
1,3K
Технологии

В ИКИ РАН доказали возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере

Ученые доказали, что на планетах Венера и Марс возможно найти живые микроорганизмы.
ToDay News Ufa 01:09
11
Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23
1,7K
Футбол

В «Аяксе» шокированы упущенным чемпионством

Разочарование из-за упущенного триумфа в чемпионате Нидерландов по футболу испытали все причастные к «Аяксу», заявил глава амстердамского клуба Эдвин ван дер Сар 25 апреля в инетрвью клубному каналу на YouTube.
ИА Красная Весна вчера в 14:17
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

RT на русском 24 апреля в 10:40
60
Происшествия

В Петербурге умер нейрохирург с подтвержденным COVID-19

Известно, что специалист скончался в больнице имени Боткина. Ранее у него был подтвержден диагноз коронавирус.
Мойка78 06:50
Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой

Даже во время участия Навки в программе "Секрет на миллион", отвечая на вопросы о личной жизни олимпийская чемпионка ни словом не обмолвилась о Башарове.
Paparazzi.ru 05:38
14
Кино

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor 24 апреля в 09:55
307
Здоровье

В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса

За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 06:57
23
Здоровье

В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом

Коммерсантъ 05:40
46
Здоровье

От лекарства против коронавируса умерли четыре человека во Франции

Во Франции возросло количество неблагоприятных последствий из-за применения лекарственных препаратов против коронавируса.
Что происходит 05:57
104
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
1,5K
Здоровье

В одной из больниц Уфы сняли карантин по коронавирусу

В Уфе сняли карантин по коронавирусу в больнице скорой медицинской помощи.
Телеканал UTV 06:45
Общество

В Мордовии названы районы с новыми заболевшими коронавирусом

Как сообщает региональный оперативный штаб, наибольшее число новых заболевших выявлено у жителей Саранска, Ардатовского и Рузаевского районов.
МордовМедиа 05:41
11
Общество

Заразившийся коронавирусом депутат Калашников рассказал о самочувствии

Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников, у которого выявили коронавирус, сообщил РИА Новости, что в его состоянии пока улучшений нет.
РИА Новости 05:45
2
Культура

Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты

В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv 23 апреля в 09:21
171
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
1,3K
Политика

Песков анонсировал новое выступление Путина по ситуации с COVID-19

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 26 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что президент России Владимир Путин может выступить на следующей неделе с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом.
Известия 06:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Иванович Борисов
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса с 18 мая 2018. Герой Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020. С марта 2020 года председатель совета директоров ОАО «РЖД».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное