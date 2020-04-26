Экономика

РБКРБКБелоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Правительство приостановило не только начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ, но и по взносам за капитальный ремонт.
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с чего всё началось

Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Руководители энергетических компаний попросили правительство сократить период отсрочки по начислению пени в случае неуплаты коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК04:47

Подробнее о событии

Белоусова и Борисова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату коммуналки

Вести.Ru09:16

Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

РБК04:47

Энергетики — правительству: отмените меры поддержки населения и дайте денег

ИА Красная Весна07:33

Руководители крупнейших российских энергокомпаний просят правительство сократить срок отсрочки на пени за неуплату ЖКХ

Эхо Москвы07:03

Энергокомпании попросили сократить период моратория на пени за неоплату коммуналки

Коммерсантъ06:34

Кабмин попросили сократить период отсрочки по начислению пени за неуплату ЖКХ

Комсомольская правда05:53

Энергетические компании попросили правительство сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Forbes09:12
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Общество

Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса

RT на русском 09:18
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском 09:36
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

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Lenta.ru 05:57
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Политика

Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:07
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Общество

Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, сообщил РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ митрополит Климент.
РИА Новости 09:59
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Общество

Роспотребнадзор призвал россиян провести майские праздники дома

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, рассказывая на канале «Россия-1» о динамике заболеваемости коронавирусом в стране, отметила позитивные тенденции и призвал россиян для сохранения этих тенденций провести майские праздники дома.
Вестник Кавказа 07:44
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Происшествия

В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

Еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 08:08
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
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Экономика

Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля

Россия к 26 апреля в полном объеме выбрала нетарифную квоту на экспорт зерна и прекратила его вывоз за границу.
РБК 09:07
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Общество

Сотрудники российских банков переедут жить на работу

Первый заместитель правления кредитной организации Константин Рыбаков рассказал, что "Зенит" приобрел нужные для проживания вещи и продукты, а сотрудники, которые согласились временно переехать в офисы, прошли инструктаж и сдали анализ на COVID-19.
РИА Новости 09:28
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
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Общество

Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
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Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом российский врач-онколог

В Белгородской области умер врач-онколог, заразившийся коронавирусом.
Lenta.ru 08:16
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
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Шоу-бизнес

Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

ТАСС 08:01
Общество

Ушел из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза

REGNUM 05:33
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Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
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Общество

В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
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Армия и оружие

Готовившиеся к парадам Победы войска ЗВО вернули в части на карантин

Войска Западного военного округа, готовившиеся к парадам Победы, вернулись в части на карантин.
МР7.ру 09:31
Общество

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках

В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
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Здоровье

Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
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Общество

Онищенко рассказал о «железном правиле» распространения инфекций

По словам Онищенко, есть "железное правило": в августе-сентябре начинается подъем заболеваемости кишечными инфекциями, затем вместе с похолоданием "просыпаются" острые респираторные заболевания.
Вести.Ru 03:45
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Общество

Шойгу поручил досрочно закончить учебный год в вузах Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в образовательных учреждениях Минобороны.
Lenta.ru 09:07
Происшествия

В Тольятти возбудили дело в отношении трижды сбегавшего из больницы

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Тольятти, который, несмотря на инфекционное заболевание, неоднократно сбегал из больницы.
RT на русском 09:26
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Политика

В Чернобыльской зоне сгорело свыше 11 тыс. га леса

REGNUM 09:31
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
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Общество

Жители Пхеньяна паникуют и скупают предметы первой необходимости

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Общество

Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции

Режим самоизоляции нужно продлить до 12 мая, считает главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, академик РАН Юрий Лобзин.
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020. С марта 2020 года председатель совета директоров ОАО «РЖД».
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