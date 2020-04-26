Экономика
РБКБелоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Правительство приостановило не только начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ, но и по взносам за капитальный ремонт.
Читать в источнике
Оценить165
с чего всё началось
Руководители энергетических компаний попросили правительство сократить период отсрочки по начислению пени в случае неуплаты коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.РБК04:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Кабмин попросили сократить период отсрочки по начислению пени за неуплату ЖКХ
Комсомольская правда05:53
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 10:06, Ашберн
Общество
Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса
RT на русском 09:18
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском 09:36
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Политика
Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:07
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, сообщил РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ митрополит Климент.
РИА Новости 09:59
Общество
Роспотребнадзор призвал россиян провести майские праздники дома
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, рассказывая на канале «Россия-1» о динамике заболеваемости коронавирусом в стране, отметила позитивные тенденции и призвал россиян для сохранения этих тенденций провести майские праздники дома.
Вестник Кавказа 07:44
Происшествия
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
Еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 08:08
Экономика
Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля
Россия к 26 апреля в полном объеме выбрала нетарифную квоту на экспорт зерна и прекратила его вывоз за границу.
РБК 09:07
Общество
Сотрудники российских банков переедут жить на работу
Первый заместитель правления кредитной организации Константин Рыбаков рассказал, что "Зенит" приобрел нужные для проживания вещи и продукты, а сотрудники, которые согласились временно переехать в офисы, прошли инструктаж и сдали анализ на COVID-19.
РИА Новости 09:28
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
Здоровье
Умер заразившийся коронавирусом российский врач-онколог
В Белгородской области умер врач-онколог, заразившийся коронавирусом.
Lenta.ru 08:16
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Общество
В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд
Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
Армия и оружие
Готовившиеся к парадам Победы войска ЗВО вернули в части на карантин
Войска Западного военного округа, готовившиеся к парадам Победы, вернулись в части на карантин.
МР7.ру 09:31
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
Здоровье
Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
Общество
Онищенко рассказал о «железном правиле» распространения инфекций
По словам Онищенко, есть "железное правило": в августе-сентябре начинается подъем заболеваемости кишечными инфекциями, затем вместе с похолоданием "просыпаются" острые респираторные заболевания.
Вести.Ru 03:45
Общество
Шойгу поручил досрочно закончить учебный год в вузах Минобороны
Министр обороны Сергей Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в образовательных учреждениях Минобороны.
Lenta.ru 09:07
Происшествия
В Тольятти возбудили дело в отношении трижды сбегавшего из больницы
В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Тольятти, который, несмотря на инфекционное заболевание, неоднократно сбегал из больницы.
RT на русском 09:26
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Общество
Жители Пхеньяна паникуют и скупают предметы первой необходимости
Паника началась в столице Северной Кореи на фоне сообщений о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына. Люди покупают в магазинах основные товары.
News.ru 10:00
Общество
Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции
Режим самоизоляции нужно продлить до 12 мая, считает главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, академик РАН Юрий Лобзин.
РИА Новости 08:43