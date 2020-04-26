Экономика
РБКБелоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Правительство приостановило не только начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ, но и по взносам за капитальный ремонт.
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с чего всё началось
Руководители энергетических компаний попросили правительство сократить период отсрочки по начислению пени в случае неуплаты коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.РБКвчера в 04:47
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Энергокомпании попросили сократить период моратория на пени за неоплату коммуналки
Коммерсантъвчера в 06:34
Энергетики — правительству: отмените меры поддержки населения и дайте денег
ИА Красная Веснавчера в 07:33
Кабмин попросили сократить период отсрочки по начислению пени за неуплату ЖКХ
Комсомольская правдавчера в 05:53
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Здоровье
Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
АиФ Нижний Новгород 04:31
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты снятия ограничений для бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил в ближайшие дни подготовить предложения о постепенной отмене введенных ранее ограничений работы индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 04:48
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:26
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
Общество
Россия обошла Китай по числу заражений коронавирусом
Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом.
RT на русском 04:33
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика
Путин проведет совещание с главами регионов по коронавирусу 28 апреля
Президент России Владимир Путин 28 апреля проведет новое совещание с главами регионов страны по ситуации с коронавирусом.
Политика Сегодня 05:51
Общество
Мэрия Москвы будет проверять посещение врачей при оформлении пропусков по медицинским основаниям – Лысенко
Москвичи могут оформлять пропуска по медицинским основаниям неограниченное число раз.
Эхо Москвы 06:29
Политика
Лавров заявил о саботаже Киевом парижских договорённостей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона наблюдает полный саботаж Украиной политической части договорённостей, достигнутых на нормандском саммите в Париже.
RT на русском 25 апреля в 09:43
Шоу-бизнес
Собчак вступилась за затравленную Тодоренко
Собчак считает, что Тодоренко незаслуженно подверглась травле в соцсетях после того, как выступила с оправданием домашнего насилия.
Газета.Ru 06:25
Общество
Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 02:06
Армия и оружие
Иллюстрации анализа гиперзвуковых разработок показали «атаку» США на Россию
Политическая Экспертиза 05:44
Общество
Непродовольственные магазины открыли в Липецкой области
С понедельника, 27 апреля, возобновили работу непродовольственные магазины.
Kursk.com 02:09
Экономика
Численность безработных в России может вырасти в шесть раз
Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей.
Известия вчера в 17:01
Общество
В Сингапуре назвали дату окончания эпидемии COVID-19 в России
Сингапур, 27 апреля 2020, 12:04 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции полностью прекратится в России 20 июля.
REGNUM 05:04
Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
Политика
Кремль увидел «очередную утку» в данных о российском отравителе в Чехии
Расследование, в котором говорится о возможной попытке российских властей отравить двух чешских политиков, похожа на газетную утку.
РБК 05:37
Общество
«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса
Акция «Бессмертный полк» из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пройдет 9 мая в формате видеотрансляции.
РБК 05:49
Футбол
Вратарь «Крыльев Советов» Фролов назвал обращения Путина «пустословием»
Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов заявил, что обещания президента России Владимира Путина о льготах для населения в период пандемии коронавируса не выполняются.
Metaratings 06:10
Политика
Министр здравоохранения Ставрополья ушел в отставку
В пресс-службе главы региона отметили, что губернатор Владимир Владимиров принял отставку министра.
Эксперт ЮГ 03:27
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Политика
Кабмин доложит Путину о вариантах изменения мер по коронавирусу
Правительство России в ближайшее время намерено доложить президенту Владимиру Путину о возможных вариантах изменения ограничительных мер, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:12
Общество
Ксения Собчак объяснила решение приобрести долю в «крабовом» бизнесе
После некоторых раздумий Собчак ответила согласием, став финансовым инвестором проекта.
OAnews вчера в 01:45
Политика
Песков назвал новую сделку ОПЕК+ общей победой
Россия не была инициатором прекращения предыдущего соглашения ОПЕК+, напомнил представитель Кремля.
Российская газета 04:04
Общество
В России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми
RT на русском 04:03
Здоровье
Военный госпиталь в Краснодаре начнет принимать больных коронавирусом
В краснодарском военном госпитале предусмотрено 30 коек. Переквалифицировать его должны с 15 мая, говорится в распоряжении.
Краснодарские известия 00:30
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска
Коммерсантъ вчера в 22:53
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Общество
В Свердловской области с 1 мая введут обязательный масочный режим
С 1 мая в Свердловской области планируется ввести обязательное ношение масок в общественных местах для всех жителей.
Коммерсантъ 05:03