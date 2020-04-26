Экономика

РБКРБКБелоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Правительство приостановило не только начисление пеней за неуплату услуг ЖКХ, но и по взносам за капитальный ремонт.
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с чего всё началось

Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Руководители энергетических компаний попросили правительство сократить период отсрочки по начислению пени в случае неуплаты коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБКвчера в 04:47

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Энергокомпании попросили сократить период моратория на пени за неоплату коммуналки

Коммерсантъвчера в 06:34

Энергетические компании попросили правительство сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Forbesвчера в 09:12

Энергетики — правительству: отмените меры поддержки населения и дайте денег

ИА Красная Веснавчера в 07:33

Руководители крупнейших российских энергокомпаний просят правительство сократить срок отсрочки на пени за неуплату ЖКХ

Эхо Москвывчера в 07:03

Белоусова и Борисова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату коммуналки

Вести.Ruвчера в 09:16

Кабмин попросили сократить период отсрочки по начислению пени за неуплату ЖКХ

Комсомольская правдавчера в 05:53

Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

РБКвчера в 04:47
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Здоровье

Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области

Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
АиФ Нижний Новгород 04:31
98
Общество

Мишустин поручил подготовить варианты снятия ограничений для бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил в ближайшие дни подготовить предложения о постепенной отмене введенных ранее ограничений работы индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 04:48
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:26
9
Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
3,4K
Общество

Россия обошла Китай по числу заражений коронавирусом

Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом.
RT на русском 04:33
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Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
106
Политика

Путин проведет совещание с главами регионов по коронавирусу 28 апреля

Президент России Владимир Путин 28 апреля проведет новое совещание с главами регионов страны по ситуации с коронавирусом.
Политика Сегодня 05:51
56
Общество

Мэрия Москвы будет проверять посещение врачей при оформлении пропусков по медицинским основаниям – Лысенко

Москвичи могут оформлять пропуска по медицинским основаниям неограниченное число раз.
Эхо Москвы 06:29
Политика

Лавров заявил о саботаже Киевом парижских договорённостей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона наблюдает полный саботаж Украиной политической части договорённостей, достигнутых на нормандском саммите в Париже.
RT на русском 25 апреля в 09:43
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Шоу-бизнес

Собчак вступилась за затравленную Тодоренко

Собчак считает, что Тодоренко незаслуженно подверглась травле в соцсетях после того, как выступила с оправданием домашнего насилия.
Газета.Ru 06:25
1
Общество

Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории

2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 02:06
798
Армия и оружие

Иллюстрации анализа гиперзвуковых разработок показали «атаку» США на Россию

Политическая Экспертиза 05:44
Общество

Непродовольственные магазины открыли в Липецкой области

С понедельника, 27 апреля, возобновили работу непродовольственные магазины.
Kursk.com 02:09
4
Экономика

Численность безработных в России может вырасти в шесть раз

Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей.
Известия вчера в 17:01
115
Общество

В Сингапуре назвали дату окончания эпидемии COVID-19 в России

Сингапур, 27 апреля 2020, 12:04 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции полностью прекратится в России 20 июля.
REGNUM 05:04
225
Общество

У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров

Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
124
Политика

Кремль увидел «очередную утку» в данных о российском отравителе в Чехии

Расследование, в котором говорится о возможной попытке российских властей отравить двух чешских политиков, похожа на газетную утку.
РБК 05:37
7
Общество

«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса

Акция «Бессмертный полк» из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пройдет 9 мая в формате видеотрансляции.
РБК 05:49
35
Футбол

Вратарь «Крыльев Советов» Фролов назвал обращения Путина «пустословием»

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов заявил, что обещания президента России Владимира Путина о льготах для населения в период пандемии коронавируса не выполняются.
Metaratings 06:10
Политика

Министр здравоохранения Ставрополья ушел в отставку

В пресс-службе главы региона отметили, что губернатор Владимир Владимиров принял отставку министра.
Эксперт ЮГ 03:27
48
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
2,3K
Политика

Кабмин доложит Путину о вариантах изменения мер по коронавирусу

Правительство России в ближайшее время намерено доложить президенту Владимиру Путину о возможных вариантах изменения ограничительных мер, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:12
3
Общество

Ксения Собчак объяснила решение приобрести долю в «крабовом» бизнесе

После некоторых раздумий Собчак ответила согласием, став финансовым инвестором проекта.
OAnews вчера в 01:45
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Политика

Песков назвал новую сделку ОПЕК+ общей победой

Россия не была инициатором прекращения предыдущего соглашения ОПЕК+, напомнил представитель Кремля.
Российская газета 04:04
7
Общество

В России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми

RT на русском 04:03
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Здоровье

Военный госпиталь в Краснодаре начнет принимать больных коронавирусом

В краснодарском военном госпитале предусмотрено 30 коек. Переквалифицировать его должны с 15 мая, говорится в распоряжении.
Краснодарские известия 00:30
2
Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
477
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска

Коммерсантъ вчера в 22:53
132
Религия

На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать

Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
9
Общество

В Свердловской области с 1 мая введут обязательный масочный режим

С 1 мая в Свердловской области планируется ввести обязательное ношение масок в общественных местах для всех жителей.
Коммерсантъ 05:03
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020. С марта 2020 года председатель совета директоров ОАО «РЖД».
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