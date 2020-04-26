Руководители энергетических компаний попросили правительство сократить период отсрочки по начислению пени в случае неуплаты коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.

с чего всё началось

«При массовом прекращении оплаты коммунальных услуг, уже начиная co второго квартала 2020 года, пострадают энергосбытовые компании — гарантирующие поставщики электроэнергии, теплоснабжающие организации всех типов, управляющие компании жилищного сектора», — говорится в документе.

Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

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