Экономика
РБКБелозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин
Железнодорожная линия Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского (мост на Сахалин) может быть построена до конца 2035 года, заявил журналистам генеральный директор РЖД Олег Белозеров, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Вечерний курьер 28 октября в 11:36
Общество
Прожиточный минимум пенсионеров Москвы увеличится на 3,7% в 2020 году
«Вашему вниманию представлен проект закона города Москвы, который предусматривает установление на 2020 год величину прожиточного минимума пенсионера в размере 12 578 тысяч рублей, что превышает установленный размер на текущий год на 463 рубля или на 3,7%», - сказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.
РИАМО 08:16
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Общество
Дания согласилась на строительство «Северного потока -2»
"Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода Nord Stream 2 на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море", — отмечается в официальном сообщении Энергетического агентства страны (DEA).
Газета.Ru 10:01
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Армия и оружие
Подлодки РФ проводят операцию по прорыву обороны НАТО, узнали СМИ
Десять российских подводных лодок проводят в Северной Атлантике операцию.
Газета.Ru 09:17
Армия и оружие
В Киеве рассказали об особенностях современной войны
В Донбассе боевые действия являются противостоянием тяжелого дальнобойного вооружения и разведки, это не война танков и БТР, поэтому расходование оборонного бюджета Украины было неэффективным, заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.
Взгляд.ру 09:56
Политика
Санкции против Турции за покупку С-400 одобрили в Конгрессе США
В Конгрессе решили наказать Анкару за покупку российских систем С-400 и военную операцию в Сирии.
Телеканал 360° 00:55
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Общество
Грета Тунберг отказалась от экологической премии
Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.
Ридус вчера в 17:35
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Российская газета 03:01
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт вчера в 12:15
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Уралинформбюро 08:41
Авто
Названы цены полноприводных минивэнов Peugeot и Citroen
Начался прием заказов на полноприводные минивэны Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer, а также фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy в версиях длины L2 и L3 — 4 959 и 5 309 мм соответственно.
За рулем 10:01
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Экономика
У крупнейшего владельца уличных рекламных щитов сменились собственники
ООО "Стинн" связано с конкурентом Russ Outdoor — оператором наружной рекламы "Вера-Олимп": весной 2018 года "Стинн" купило за 300 млн руб. у долгового центра ВТБ, кредитора "Вера-Олимп", право требовать с заемщика 3,4 млрд руб. Бенефициарами группы "Вера-Олимп" ее гендиректор Дмитрий Дюмин в апреле этого года называл Левана и Роберта Мирзоянов, а также Бекхана Барахоева.
РБК 09:50
Политика
Посольство Израиля в России отказалось работать из-за нехватки денег
Израильское посольство в Москве временно прекратит работу из-за финансовых проблем, следует из сообщения диппредставительства в Facebook.
РБК 03:32
Футбол
Кейсуке Хонда присоединится к «Витессу» Слуцкого
Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда намерен присоединиться в скором времени к голландскому «Витессу».
ProstoProSport 10:00
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Газета.Ru 07:22
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Футбол
Россия ответила на обвинения в незаконности получения ЧМ-2018
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал обвинения в том, что Москва пользовалась методами воздействия на чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) для получения голосов при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Lenta.ru 06:12
Армия и оружие
В Голливуде наладят выпуск танков Т-72 и БТР-90 для армии США
В настоящее время из запланированных к переделке 60 машин превращены в Т-72 и БТР-90 уже 12 внедорожников HMMWV и ещё 48 автомобилей конвертируют в течение 3 ближайших лет.
Популярная механика 10:05
Политика
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
РИА Новости вчера в 06:41
Политика
Генсек НАТО поддержал усилия сторон по разведению сил в Донбассе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приветствует усилия украинских силовиков и ополченцев по разведению сил в Донбассе.
Известия 08:40
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля
RT на русском 09:13
Авто
Toyota готовит новый компактный кроссовер Raize
Пользователям стали доступны шпионские снимки нового неанонсированного кроссовера Toyota Raize.
Faktom 28 октября в 10:35
Хоккей
Малкин объяснил американское гражданство
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин объяснил, для чего ему нужно американское гражданство.
Рамблер 09:32