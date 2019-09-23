Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБьельса — обладатель приза fair play от ФИФА

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса назван обладателем приза fair play от ФИФА. В 45-м туре английского чемпионшипа его команда встречалась с «Астон Виллой». «Лидсу» необходима была победа для сохранения шансов на прямой выход в премьер-лигу.
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Бьелса, а также игроки «Лидса» получили приз от ФИФА за честную игру

Советский спорт15:54

Тренер «Лидса» Бьелса и его команда получили награду Fair Play от ФИФА

РИА Новости15:37

Тренер «Лидса» Бьелса и его футболисты получили приз от ФИФА за честную игру

Sport24.ru15:21

Бьельса и футболисты «Лидса» получили награду ФИФА за фэйр-плей

Чемпионат15:23

Бьелса получил приз Fair Play по версии ФИФА за установку пропустить гол

Sports.ru15:22

Бьелса - обладатель приза за честную игру от ФИФА

Евро-футбол.ру15:30

Бьельса — обладатель приза fair play от ФИФА за установку пропустить гол

Спорт-Экспресс15:18
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