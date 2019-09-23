Футбол
Спорт-ЭкспрессБьельса — обладатель приза fair play от ФИФА
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса назван обладателем приза fair play от ФИФА. В 45-м туре английского чемпионшипа его команда встречалась с «Астон Виллой». «Лидсу» необходима была победа для сохранения шансов на прямой выход в премьер-лигу.
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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
Экономика
В России указали гаагскому трибуналу на ошибки по делу ЮКОСа
Арбитражный трибунал Гааги допустил пять серьезных ошибок при рассмотрении иска бывших мажоритарных акционеров компании ЮКОС к РФ, заявил глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 13:16
Единоборства
Абдулрашид Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира
Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев стал победителем чемпионата мира по вольной борьбе, который завершился в столице Казахстана Нур-Султане.
Молодежь Дагестана вчера в 11:15
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Космос
Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле
Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении к земной орбите крупного астероида, который размерами сравним с двумя-тремя пирамидами Хеопса.
Народные новости 15:18
Шоу-бизнес
Майли Сайрус рассталась со своей девушкой, узнали СМИ
Уточняется, что девушки остались в дружеских отношениях. СМИ добавляют, что бывшие возлюбленные даже продолжают жить вместе.
Газета.Ru вчера в 14:38
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК вчера в 09:37
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Происшествия
Пожар на плавбазе около острова Итуруп ликвидирован
Пожар на плавбазе "Петр Житников" у берегов острова Итуруп потушен. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 16:29
Политика
Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
РИА Новости 11:38
Авто
В России доступен новый Toyota Land Cruiser 200
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе японской марки, из «экстерьерных» обновлений рестайлинговый Toyota Land Cruiser 200 получил новый цвет кузова – «черный перламутр» (доступен во всех комплектациях, кроме версии TRD) и колесные диски нового дизайна в топовом исполнении Executive Lounge.
Автоновости дня 12:24
Путешествия
Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию
Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
Газета.Ru 16:00
Политика
На штурм «Зоны 51» собрались несколько тысяч человек
Еще два человека были задержаны в машине ночью на территории базы.
Популярная механика 21 сентября в 06:35
Шоу-бизнес
Дети Николь Кидман предпочли матери сайентологию
Звезда Голливуда Николь Кидман призналась, что ее дети от брака с Томом Крузом предпочли общению с матерью сайентологию.
РЕН ТВ 15:31
Музыка
На Первом канале выйдет шоу «Голос» для бездарных певцов
На Первом канале выйдет аналог шоу «Голос» для непрофессиональных певцов. Телепроект получил название «Щас спою».
Культуромания 16:02
Политика
Киев предложил новый договор о суверенитете Украины
Что предлагает Киев Об инициативе подписать масштабный международный договор, защищающий суверенитет и территориальную целостность Украины, рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию "Левый берег".
РБК 15:05
Армия и оружие
В Турции после пилотажа Су-35 американский F-16 назвали «мусором»
Другой пользователь призвал отказаться от "американского мусора - F-16" и переходить на на российские истребители.
Военное обозрение 20 сентября в 10:16
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Политика
Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.
RT на русском 07:02
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Политика
Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 11:27
Авто
Компания Suzuki раскрыла планы по продажам нового Suzuki Jimny
Компания Suzuki планирует реализовать в России 1200 внедорожников Suzuki Jimny до апреля 2020 года.
Автоновости дня 06:30
Футбол
Неймар принес победу «ПСЖ» в матче с «Лионом»
Единственный гол в матче забил бразильский нападающий парижан Неймар на 87-й минуте.
Газета.Ru вчера в 17:15
Политика
Грета Тунберг отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН
Подросток-активист по вопросам изменения климата Грета Тунберг открыла климатический саммит ООН гневным осуждением мировых лидеров за неспособность принять решительные меры по борьбе с изменением климата.
Южный Федеральный 14:08
Интернет
Глава Роскомнадзора намерен «подорвать пиратский корабль» Telegram
Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен «подорвать пиратский корабль» мессенджера Telegram.
UfaTime.ru 15:40
Шоу-бизнес
Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru 11:43
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих
В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
Известия 08:27
Шоу-бизнес
Стал известен пол ребенка Саши Артемовой и Жени Кузина
19 сентября Саша впервые стала мамой. Роды экс-участницы популярного реалити-шоу прошли в одной из частных клиник столицы.
StarHit.ru 14:00