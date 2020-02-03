Армия и оружие

Красная веснаКрасная весна«Белые каски» в Идлибе готовят провокацию с использованием химвеществ

В массовке планируется задействовать до 200 человек из числа прибывших на место родственников представителей «Белых касок» и боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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