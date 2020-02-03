В массовке планируется задействовать до 200 человек из числа прибывших на место родственников представителей «Белых касок» и боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Белые каски» в Идлибе готовят провокацию с использованием химвеществ

Шоу-бизнес Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка Весной 2018-го Светлана родила маркетологу Дмитрию малышку Веронику, и в семье появился второй ребенок (пара также воспитывала дочь Александу от первого брака Зейналовой — прим. ред.). Но дети не смогли спасти из союз, и теперь телеведущая мечтает найти человека, близкого ей по духу.

Гаджеты Realme на выставке MWC 2020 представит свой первый телевизор Realme официально была зарегистрирована 6 мая 2018 года, при этом она уже смогла завоевать индийский рынок, и активно сейчас себя рекламирует в России.

Происшествия МВД России пресекло деятельность крупной банды автомошенников Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы автомобильных мошенников, от действий которых с 2017 года пострадали более 300 человек.

Политика Россия ограничит въезд иностранцев из Китая Правительство готовит распоряжение о временном ограничении на въезд в Россию иностранцев с территории Китая за исключением пункта пропуска в аэропорту «Шереметьево».

Гаджеты Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.

Экономика Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

Фигурное катание Алина Загитова упала на ледовом шоу Ирины Слуцкой Алина Загитова не устояла на коньках и упала во время выступления на ледовом шоу Ирины Слуцкой. Инцидент произошел в Доброграде.

Спорт Глава РУСАДА отреагировал на отставку президиума ВФЛА 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку. Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что кризис в российской лёгкой атлетике затянулся.

Политика Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае возросло до 425 Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, во вторник составило в Китае более 20,4 тыс. Как говорится в сообщении Государственного комитета по здравоохранению, число летальных исходов возросло до 425.

Политика Украину обвинили в тайном удержании ополченцев Донбасса Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Украину в тайном удержании лиц, связанных с конфликтом в Донбассе.