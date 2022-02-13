Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в воскресенье провели телефонный разговор, по итогам которого лидеры условились продолжать дипломатические усилия для разрешения текущего украинского кризиса, сообщил
В ходе состоявшейся беседы, как отмечается, хозяин Белого дома также обещал президенту Украины "быстрый и решительный" ответ со стороны США и союзников на "любую дальнейшую агрессию РФ в отношении Украины".
Украина просит о встрече с Россией и всеми государствами — участниками Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности в течение 48 часов, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Власти Украины выступают за политико-дипломатическое урегулирование конфликта и не будут поддаваться на провокации, заявил президент страны Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Некоторые страны призывают Австрию отказаться от участия в проекте "Северный поток — 2", однако Вена на это не пойдет, заявила министр цифровизации и экономики страны Маргарете Шрамбёк в эфире телеканала ORF2.
Магнитуда землетрясения, которое произошло в воскресенье на юге Грузии, составила 6,2. Ранее сообщалось о магнитуде 5,8, говорится в опубликованном в воскресенье сообщении на сайте Центра сейсмического мониторинга при Университете Илии.