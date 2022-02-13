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Белый дом: Байден в разговоре с Зеленским подчеркнул приверженность суверенитету Украины

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в воскресенье провели телефонный разговор, по итогам которого лидеры условились продолжать дипломатические усилия для разрешения текущего украинского кризиса, сообщил
 Белый дом.
РИА Новости
Президент США Джо Байден подтвердил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приверженность Вашингтона защите территориальной целостности и суверенитета Незалежной.
Life.ru
В ходе состоявшейся беседы, как отмечается, хозяин Белого дома также обещал президенту Украины "быстрый и решительный" ответ со стороны США и союзников на "любую дальнейшую агрессию РФ в отношении Украины".
РИА Новости
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.
РИА Новости

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