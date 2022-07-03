Официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер в своем Twitter-аккаунте ответила на упреки основателя Amazon Джеффа Безоса, который заявил, что американские власти не понимают «основную динамику рынка».
Белый дом отверг в воскресенье обвинения главы компании Amazon Джеффа Безоса в адрес президента США Джо Байдена в непонимании рынка в связи с призывами американского лидера к владельцам заправок немедленно снизить цены на бензин в стране.
Генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что новая волна распространения коронавируса в мире уже началась, но пока люди могут спокойно придерживаться привычного образа жизни благодаря препаратам, которые есть в распоряжении медиков.
Как заявило Минобороны, в воскресенье глава министерства, генерал армии Сергей Шойгу представил российскому президенту, верховному главнокомандующему Вооруженными силами Владимиру Путину доклад об освобождении Луганской Народной Республики.