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Белый дом: Безос поддерживает стремления нефтяных компаний извлечь прибыль за счет граждан

Официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер в своем Twitter-аккаунте ответила на упреки основателя Amazon Джеффа Безоса, который заявил, что американские власти не понимают «основную динамику рынка».
Lenta.ru
Белый дом отверг в воскресенье обвинения главы компании Amazon Джеффа Безоса в адрес президента США Джо Байдена в непонимании рынка в связи с призывами американского лидера к владельцам заправок немедленно снизить цены на бензин в стране.
ТАСС
Рост розничных цен на бензин в Соединенных Штатах начался в конце зимы.
ТАСС
Байден уже неоднократно связывал экономический кризис в стране с обострением конфликта на Украине.
РИА Новости

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Белый дом упрекнул Безоса после его обвинений в сторону Байдена о непонимании рынка
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Белый дом: Безос поддерживает стремления нефтяных компаний извлечь прибыль за счет граждан
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