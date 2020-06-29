Политика
ТАССБелый дом подверг критике освещение NYT утверждений о России и талибах
Белый дом подверг резкой критике освещение газетой The New York Times утверждений о приписываемой России готовности выплачивать денежные вознаграждения афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.
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Спецслужбы США сомневаются в возможности «сговора» России с талибами*
Комсомольская правдавчера в 13:46
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Интернет
Суперкомпьютер Fugaku стал самым мощным в мире
Японский суперкомпьютер Fugaku стал самым мощным в мире.
Тольятти-Новости 27 июня в 22:03
Здоровье
В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество летальных исходов достигло 67, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 27 июня в 05:11
Происшествия
ФСБ задержала готовившего теракт во Владикавказе сторонника ИГ
Во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru 02:46
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Кино
Актер Marvel обвинил создателей фильма «Черная пантера» в расизме
Evo-rus.com вчера в 06:31
Технологии
МТС запустила голосового помощника «Марвин»
Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 13:25
Транспорт
По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
Шоу-бизнес
Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь
Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой.
OvideO.ru вчера в 14:18
Происшествия
В Якутии на руднике АЛРОСА произошло возгорание
Коммерсантъ 02:38
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Интернет
Создана неблокируемая торрент-сеть
В сети появилась информация о том, что в Голландии все же была создана неблокируемая торрент-сеть, основанная на торрент-клиенте Tribler.
Ferra вчера в 10:45
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
РИА Новости вчера в 17:59
Киберспорт
Ubisoft может сегодня представить новую королевскую битву
Уже сегодня, 29 июня, компания Ubisoft может представить Hyper Scape — новую королевскую битву, сообщает инсайдер Род Бредслоу.
Чемпионат вчера в 11:48
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
Хоккей
Светлов поделился мнением о селекции «Динамо»
Бывший тренер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Сергей Светлов поделился мнением о селекции московского "Динамо".
Газета.Ru 00:35
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
Экономика
Совет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера
Совет директоров Petropavlovsk попросил британский комитет по слияниям и поглощениям расследовать действия Струкова на предмет возможного нарушения правил M&A-сделок.
Интерфакс 03:08
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Новый тип свиного гриппа выявили ученые из Китая.
Соловей.Инфо 02:33
Происшествия
В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя
Убийцы расстреляли мужчину на улице в центре Краснодара и скрылись на автомобиле Lada Granta.
Коммерсантъ 03:13
Авто
Японец провел тест-драйв внедорожника УАЗ «Хантер»
После тест-драйва японец сообщил, что российский авто надежен, так как его мотор запустился сразу же.
Evo-rus.com 01:45
Гаджеты
Смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут представлены 30 июня
Малазийское отделение компании Xiaomi в Facebook сообщило, что новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C официально представят 30 июня.
Piter.tv вчера в 07:22
Общество
Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля
С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Общество
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
Экс-президента Киргизии перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии
У бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам лишения свободы, диагностировали двухстороннюю пневмонию.
RT на русском 00:53