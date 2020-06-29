Политика

ТАССТАССБелый дом подверг критике освещение NYT утверждений о России и талибах

Белый дом подверг резкой критике освещение газетой The New York Times утверждений о приписываемой России готовности выплачивать денежные вознаграждения афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

В спецслужбах США возникли разногласия из-за «сговора» России и талибов

Lenta.ruвчера в 14:34

В Белом доме оценили сообщения о «сговоре» России с «Талибаном»

RT на русскомвчера в 16:21

Белый дом: Разведка США не имеет фактов о сговоре РФ с талибами

РЕН ТВвчера в 14:43

В Белом доме прокомментировали сообщения о «сговоре» России с талибами

РИА Новостивчера в 14:40

Администрация США 30 июня проведет для демократов брифинг по РФ и Афганистану

ТАССвчера в 19:30

Спецслужбы США сомневаются в возможности «сговора» России с талибами*

Комсомольская правдавчера в 13:46

В США усомнились в сообщениях о награде за убийство американцев в Афганистане

Известиявчера в 14:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:38, Ашберн
Интернет

Суперкомпьютер Fugaku стал самым мощным в мире

Японский суперкомпьютер Fugaku стал самым мощным в мире.
Тольятти-Новости 27 июня в 22:03
34
Здоровье

В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество летальных исходов достигло 67, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 27 июня в 05:11
477
Происшествия

ФСБ задержала готовившего теракт во Владикавказе сторонника ИГ

Во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru 02:46
350
Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
292
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
656
Кино

Актер Marvel обвинил создателей фильма «Черная пантера» в расизме

Evo-rus.com вчера в 06:31
237
Технологии

МТС запустила голосового помощника «Марвин»

Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 13:25
22
Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
102
Шоу-бизнес

Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь

Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой.
OvideO.ru вчера в 14:18
7
Происшествия

В Якутии на руднике АЛРОСА произошло возгорание

Коммерсантъ 02:38
Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК вчера в 20:06
765
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
409
Интернет

Создана неблокируемая торрент-сеть

В сети появилась информация о том, что в Голландии все же была создана неблокируемая торрент-сеть, основанная на торрент-клиенте Tribler.
Ferra вчера в 10:45
8
Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

РИА Новости вчера в 17:59
Киберспорт

Ubisoft может сегодня представить новую королевскую битву

Уже сегодня, 29 июня, компания Ubisoft может представить Hyper Scape — новую королевскую битву, сообщает инсайдер Род Бредслоу.
Чемпионат вчера в 11:48
3
Политика

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
17K
Хоккей

Светлов поделился мнением о селекции «Динамо»

Бывший тренер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Сергей Светлов поделился мнением о селекции московского "Динамо".
Газета.Ru 00:35
Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
103
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
3,9K
Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
208
Экономика

Совет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера

Совет директоров Petropavlovsk попросил британский комитет по слияниям и поглощениям расследовать действия Струкова на предмет возможного нарушения правил M&A-сделок.
Интерфакс 03:08
9
Футбол

Букмекеры ставят на «Спартак» в гостевом матче против ЦСКА

Вести.Ru 02:37
Наука

Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

Новый тип свиного гриппа выявили ученые из Китая.
Соловей.Инфо 02:33
57
Происшествия

В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя

Убийцы расстреляли мужчину на улице в центре Краснодара и скрылись на автомобиле Lada Granta.
Коммерсантъ 03:13
58
Авто

Японец провел тест-драйв внедорожника УАЗ «Хантер»

После тест-драйва японец сообщил, что российский авто надежен, так как его мотор запустился сразу же.
Evo-rus.com 01:45
41
Гаджеты

Смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут представлены 30 июня

Малазийское отделение компании Xiaomi в Facebook сообщило, что новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C официально представят 30 июня.
Piter.tv вчера в 07:22
2
Общество

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37
450
Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
566
Общество

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
275
Происшествия

Экс-президента Киргизии перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии

У бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам лишения свободы, диагностировали двухстороннюю пневмонию.
RT на русском 00:53
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное