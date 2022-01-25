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Белый дом: США ищут альтернативные источники газа для Европы в случае проблем с Россией

США ведут переговоры с крупными компаниями-производителями энергоносителей по всему миру о возможном перенаправлении поставок газа в Европу в случае «вторжения» России на Украину и срыва поставок.
Известия
Позже представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США работают над поиском альтернативных источников газа для Европы на случай перебоев в поставках из России.
РБК
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ назвал материал издания примером «фейковой истерии».
РБК
Санкции со стороны Европы, по словам главы австрийского МИДа Александера Шалленберга, не затронут трубопровод, так как Европа «в определенной степени зависит от энергоносителей из России».
РБК

Подробнее о событии

Белый дом: США ищут альтернативные российским источники газа для Европы
RT на русскомвчера в 10:48
Псаки: США обсуждают возможность поставок дополнительных объемов газа в Европу
Lenta.ruвчера в 15:54
США обсуждают возможность поставок в Европу газа в случае обострения ситуации на Украине
ТАССвчера в 14:33
Белый дом: США ищут альтернативные источники газа для Европы в случае проблем с Россией
РБК17:49
США заявили о готовности помочь с поставками газа в Европу в случае обострения в Украине
Дождьвчера в 10:18
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
США разрабатывают план по газовой диверсификации поставок в случае давления России
РИА Новостивчера в 10:02
В США заявили о готовности обеспечивать Европу альтернативными поставками газа
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