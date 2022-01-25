Украинский МИД вызвал посла Хорватии Аницу Джамич из-за слов президента республики Зорана Милановича о том, что в случае конфликта между Москвой и Киевом Загреб отзовет своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе.
Ранее, 11 января, Следственный комитет Нижегородской области возобновил расследование уголовного дела о пропаже девочки в 2013 году, после обнаружения человеческих останков в лесополосе у поселка Гидроторф.
Аналитики НКР ранее прогнозировали, что чистая прибыль банков в 2022 году может снова стать рекордной — 2, 4 – 2,7 трлн руб. Финансовый результат обеспечат ипотека и кредиты для МСБ: портфели банков в этих сегментах могут вырасти на 16 – 18 и 15 – 17% соответственно.