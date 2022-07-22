Возможная поставка США истребителей Украине в ближайшее время не рассматривается, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
Немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что соседи канцлера Германии Олафа Шольца и его жены, министра образования Бранденбурга Бритты Эрнст, нашли в мусорном баке у дома конфиденциальные документы, которые содержат в том числе информацию о саммите G7.
Как отмечает издание, он утверждает, что потери Украины «снизились до 30 человек убитыми, около 250 ранеными» в день, в то время как в мае и июне, по словам президента Украины, потери составляли от 100 до 200 человек убитыми.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев раскрыл планы военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвать заминированные хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР), когда те соберутся отступить из города, сообщает ТАСС.
«Даже если вы посмотрите на фильмы Marvel — флагман фантастики и главную движущую силу сферы развлечений, — то поймете, что они все еще довольно "белые"», — рассказала Альба в интервью журналу Glamour.