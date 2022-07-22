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Белый дом: США не рассматривают поставку истребителей Украине в ближайшее время

Возможная поставка США истребителей Украине в ближайшее время не рассматривается, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
РИА Новости
В ближайшее время США не рассматривают возможность поставки на Украину истребителей.
ТК Звезда
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
РИА Новости
Позже министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США пока не намерены поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км.
Взгляд.ру

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Белый дом: США не рассматривают поставку истребителей Украине в ближайшее время
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