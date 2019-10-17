Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБелый дом: США приостановили помощь Киеву из-за коррупции на Украине

По словам и.о. руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни, решение приостановить помощь Украине объясняется коррупцией в этой стране, а также нежеланием Европы оказывать такую поддержку.
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Белый дом объяснил нежелание отправлять $400 млн на Украину

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Белый дом: США приостановили помощь Киеву из-за коррупции на Украине

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США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине

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США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине

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Белый дом объяснил нежелание отправлять деньги на Украину

Взгляд.ру13:25
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 21:14, Вашингтон
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает получить от Анкары информацию о соглашении Турции с США о 120-часовом перемирии в Сирии, где турецкая армия ведет действия против курдов-боевиков.
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Военная полиция России впервые провела патрулирование в Манбидже

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Горбачёв рассказал о своём обращении к Путину

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассказал, что недавно обращался к президенту России Владимиру Путину.
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Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

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Фигурант «дела 27 июля» Губайдулин объяснил свой отъезд из России

Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, которому предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) на несогласованной акции в Москве, заявил, что уехал из России из-за опасений за свое будущее.
РБК 15:32
Армия и оружие

Передача курдами России секретов спецназа США встревожила Пентагон

Военное ведомство США серьёзно обеспокоено возможностью «слива» курдами секретов подготовки американского спецназа.
News.ru 11:39
Происшествия

На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
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Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

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Врач рассказал о последствиях «кома в груди»

Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, что ощущение «кома в груди» может быть симптомом серьезных заболеваний.
Известия вчера в 00:55
Общество

NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму

В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском 20:12
Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI 15 октября в 14:34
Общество

Минпромторг заключил контракт на создание замены самолету Ан-2

Минпромторг заключил контракт на разработку нового легкого самолета, который станет заменой Ан-2 («кукурузника»).
Известия 00:36
Армия и оружие

Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости 09:18
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Владельцем футбольного клуба СКА из Ростова стал рэпер Баста

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Экономика

Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату

В настоящее время пенсионеры могут получить единовременную выплату данной пенсии только в случае, если она не будет превышать 5% от общей суммы получаемой ими пенсии.
Primpress.ru 06:10
Политика

Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео

Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Lenta.ru 19:24
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Госдума одобрила запрет на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) запрещено выезжать за границу до пяти лет со дня увольнения со службы.
Коммерсантъ 09:21
Футбол

Рибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери считает, что его изображение в футбольном симуляторе FIFA 20 не похоже на него.
Спорт-Экспресс 12:25
Футбол

Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий и нападающий Артем Дзюба пошутили над клубным оператором.
Спорт-Экспресс 10:38
Происшествия

Медведь напал на двух человек на Курилах

Медведь набросился на двух человек в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир.
РЕН ТВ 20:41
Общество

Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 16:42
Космос

NASA показало новые скафандры для полетов на Луну

Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.
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Кино

Съемки «Смертельной битвы»: Подготовка к мордобою в Австралии

Продюсер экранизации игры «Mortal Kombat» Тодд Гарнер опубликовал в Twitter фото со съемок картины в Австралии.
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В центре Барселоны митингующие устроили беспорядки

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.
РИА Новости 18:15
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Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета

Накануне стало известно, что господин Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе).
Коммерсантъ 18:14
Кино

Netflix представил новый тизер «Ведьмака»

Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».
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Происшествия

Экс-майора Дымовского арестовали на месяц

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Футбол

Агент Мельгарехо рассказал о будущем игрока в «Спартаке»

Агент Лоренсо Мельгарехо, Хуан Апплеярд, поделился своими мыслями касательно будущего полузащитника в московском «Спартаке».
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В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
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Мик Малвани
Американский политик
Американский политик, представляющий Республиканскую партию. Директор Административно-бюджетного управления. В 2007-2009 член Палаты представителей Южной Каролины.
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