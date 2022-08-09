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Белый дом: США призывают Россию вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС

Вашингтон призывает Россию вернуть украинским властям полный контроль над Запорожской атомной электростанцией (АЭС), сообщила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.
Lenta.ru
Чиновница отметила, что Вашингтон намерен работать по вопросу о контроле над Запорожской АЭС с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
ИА Красная Весна
Военно-гражданская администрация Энергодара сообщала, что осколочные поражающие элементы реактивного снаряда, выпущенного в ночь на воскресенье, упали не дальше 400 метров от действующего энергоблока.
ТАСС
Как сообщил МИД России, планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС была сорвана департаментом безопасности секретариата ООН.
Взгляд.ру

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В США призвали Россию вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС
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