Lenta.ruБелый дом: США призывают Россию вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭСВашингтон призывает Россию вернуть украинским властям полный контроль над Запорожской атомной электростанцией (АЭС), сообщила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.Lenta.ruЧиновница отметила, что Вашингтон намерен работать по вопросу о контроле над Запорожской АЭС с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).ИА Красная ВеснаВоенно-гражданская администрация Энергодара сообщала, что осколочные поражающие элементы реактивного снаряда, выпущенного в ночь на воскресенье, упали не дальше 400 метров от действующего энергоблока.ТАССКак сообщил МИД России, планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС была сорвана департаментом безопасности секретариата ООН.Взгляд.руЧитать далееСвернутьПодробнее о событииВ США призвали Россию вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭСТАСС16:35США призвали Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭСОбщественная служба новостей16:27США призвали РФ вернуть Украине «полный контроль» над Запорожской АЭСГоворит Москва16:05США призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭСВзгляд.ру16:20США призывают Россию вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭСГазета.Ru16:18Белый дом: США призывают Россию вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭСLenta.ru16:14США призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭСИА Красная Весна16:24Показать ещёОценить127Поделиться