Будьте в Плюсе

Белый дом: США введут при необходимости санкции против крупнейших финансовых институтов РФ

Сингх заявил, что первоначальный пакет санкций против России за возможное вторжение на Украину, скорее всего, не будет включать отключение от системы межбанковских платежей SWIFT.
ТАСС
"Во-первых, наши меры не предназначены для того, чтобы снизить или навредить российским возможностям по снабжению мира энергией. Во-вторых, для Путина было бы большой ошибкой использовать экспорт энергоносителей в качестве оружия", — сказал Сингх.
Life.ru
«Все, кто работал над санкциями в ЕС или США или в других странах из числа наших союзников и партнеров, отмечают, что единство и уровень координации, которые мы наблюдали в последние несколько месяцев, не похожи ни на что другое, что мы видели», — подчеркнул он.
ИА Красная Весна
Как рассказывал Лайф ранее, Путин заявил, что Запад всегда найдёт повод для введения санкций против России.
Life.ru

Подробнее о событии

Белый дом: США в случае эскалации на Украине введут санкции против крупнейших банков и госкомпаний России
Комсомольская правда15:11
Белый дом: США введут при необходимости санкции против крупнейших финансовых институтов РФ
ТАСС15:25
США пригрозили ввести санкции против крупнейших финансовых институтов России
Говорит Москва15:16
США пригрозили РФ санкциями против крупнейших банков и секторов промышленности
Life.ru15:34

Интересное

Путин подписал указ о призыве граждан России, пребывающих в запасе, на военные сборы

Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году.
РИА Новости15:26

Народный артист России Борис Невзоров умер на 73-м году жизни от COVID-19

На 73-м году жизни умер народный артист России, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.
РИА Новости13:17

Правительство по поручению Путина выплатит беженцам из ДНР и ЛНР по десять тысяч рублей

"Правительство по поручению президента Российской Федерации осуществит единовременную выплату беженцам ДНР и ЛНР в 10 тысяч рублей", - отметили в правительстве РФ.
РИА Новости11:08

В центре Донецка взорвалась машина начальника народной милиции ДНР

Начальник народной милиции ДНР Денис Синенков сообщил «Интерфаксу», что этот автомобиль принадлежал ему. Сам господин Синенков не пострадал.
Коммерсантъ11:07

Der Spiegel: Запад в документе 1991 года заявил о неприемлемости расширения НАТО на восток

В Национальном архиве Великобритании был найден документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток, пишет немецкое издание Der Spiegel.
RT на русском15:37

NBC News: США обеспокоены поездкой Зеленского на Мюнхенскую конференцию из-за Путина

Власти США обеспокоены предстоящей поездкой президента Украины Владимира Зеленского в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.
Lenta.ru14:27

Bellingcat: главы ДНР и ЛНР могли записать обращения об эвакуации еще 16 февраля

Обращения глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о начале массовой эвакуации жителей в Россию из-за обострения ситуации могли быть записаны еще 16 февраля.
Дождь15:06

ФРГ и Франция осудили применение тяжелых вооружений и обстрелы жилых районов в Донбассе

Министерства иностранных дел Германии и Франции осудили применение тяжелых вооружений и обстрелы жилых районов вдоль контактной линии в Донбассе.
Lenta.ru15:29

Military Watch: комплексы «Кинжал» в Сирии могут закрыть Средиземное море для НАТО

Российские гиперзвуковые ракетные комплексы Х-47М2 «Кинжал», недавно переброшенные в Сирию, могут закрыть Средиземное море для НАТО.
Lenta.ru09:16

Кабаева заявила, что задержка с проверкой допинг-пробы Валиевой могла быть спланирована

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева прокомментировала оглашение результатов допинг-теста фигуристки Камилы Валиевой после победы сборной России в командном турнире на зимних Играх в Пекине.
ПолитРоссия05:16