"Во-первых, наши меры не предназначены для того, чтобы снизить или навредить российским возможностям по снабжению мира энергией. Во-вторых, для Путина было бы большой ошибкой использовать экспорт энергоносителей в качестве оружия", — сказал Сингх.
«Все, кто работал над санкциями в ЕС или США или в других странах из числа наших союзников и партнеров, отмечают, что единство и уровень координации, которые мы наблюдали в последние несколько месяцев, не похожи ни на что другое, что мы видели», — подчеркнул он.
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева прокомментировала оглашение результатов допинг-теста фигуристки Камилы Валиевой после победы сборной России в командном турнире на зимних Играх в Пекине.