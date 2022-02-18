«Все, кто работал над санкциями в ЕС или США или в других странах из числа наших союзников и партнеров, отмечают, что единство и уровень координации, которые мы наблюдали в последние несколько месяцев, не похожи ни на что другое, что мы видели», — подчеркнул он.