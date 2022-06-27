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Белый дом: США введут санкции против ЧВК и 500 российских чиновников

Минторг США ограничит доступ к американским товарам и технологиям (в частности, полупроводникам) для поддерживающих Россию компаний, а Госдеп и Минфин введут санкции против лиц, которые помогают Москве обходить санкции.
РБК
США планируют ввести визовые санкции в отношении 500 российских должностных лиц «за угрозу или нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины», а также за «подавление инакомыслия в России».
Lenta.ru
Соединенные Штаты введут блокирующие санкционные ограничения в отношении российских «частных военных компаний», ряда военных подразделений и чиновников на украинских территориях, взятых под контроль войсками России.
Комсомольская правда
Введение новых санкций приурочено к проходящему в Германии саммиту G7.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Белый дом заявил о планах ввести ограничения против порядка 500 российских чиновников
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