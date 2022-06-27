Минторг США ограничит доступ к американским товарам и технологиям (в частности, полупроводникам) для поддерживающих Россию компаний, а Госдеп и Минфин введут санкции против лиц, которые помогают Москве обходить санкции.
США планируют ввести визовые санкции в отношении 500 российских должностных лиц «за угрозу или нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины», а также за «подавление инакомыслия в России».
Соединенные Штаты введут блокирующие санкционные ограничения в отношении российских «частных военных компаний», ряда военных подразделений и чиновников на украинских территориях, взятых под контроль войсками России.
Российские власти могут преуспеть в этом вопросе, так как являются одними из претендентов, тогда Европа может попасть в новую сырьевую ловушку президента Владимира Путина, утверждает автор немецкой газеты Welt Тобиас Кауфер.
Ранее сообщалось, что с 16 июня также в рамках санкций ЕС против России Финляндия, имеющая самую протяженную сухопутную границу с РФ в Евросоюзе, запретила ввоз физическими лицами нефтепродуктов в канистрах и других емкостях.