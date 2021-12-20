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Белый дом: Салливан подтвердил Ушакову намерение США участвовать в совете Россия — НАТО

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым заявил, что для прогресса вокруг Украины нужна атмосфере деэскалации, сообщает пресс-служба Белого дома.
РИА Новости
Отмечается, что Салливан в разговоре указал на готовность США участвовать в дипломатической работе через двустороннее взаимодействие, Совет Россия-НАТО и ОБСЕ.
РИА Новости
Салливан, говорится в сообщении, ясно дал понять, что диалог должен основываться на взаимности, в координации с европейскими союзниками и учитывать озабоченность США по поводу действий России.
РИА Новости
Киев и страны Запада в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы «агрессивных действий» России вблизи границ с Украиной.
ФАН

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