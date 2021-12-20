Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым заявил, что для прогресса вокруг Украины нужна атмосфере деэскалации, сообщает пресс-служба Белого дома.
Дженнифер Миллер (Jennifer Miller) и Йиминг Ванг (Yiming Wang) из Института истории человечества Общества Макса Планка (Германия) изучили изменение стиля изготовления бус из скорлупы страусиных яиц, найденных на востоке и юге Африки и имеющих возраст до 50 тысяч лет.
Белый дом не исключил возможность введения санкций против украинского предпринимателя Рината Ахметова, вновь заявил, что рассматривает весь спектр возможных санкций в связи с ситуацией между Россией и Украиной.