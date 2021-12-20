Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым заявил, что для прогресса вокруг Украины нужна атмосфере деэскалации, сообщает пресс-служба Белого дома.
Правозащитники ФБР подчеркнули, что практика обращения полиции с представителями коренных народов США имеет множественные признаки продолжающегося геноцида, который де-факто не прекратился с момента образования страны в XVIII веке.
Администрация США не считает, что переговоры с Ираном по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе близки к провалу, но Вашингтон и Израиль не допустят разработки иранским правительством атомной бомбы.
Американский банк Goldman Sachs вновь ухудшил прогноз роста экономики США в связи с заявлением сенатора-демократа Джо Мэнчина о том, что он не поддержит предложенный президентом США Джо Байденом план расходов на $2 трлн.