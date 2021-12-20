Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым заявил, что для прогресса вокруг Украины нужна атмосфере деэскалации, сообщает пресс-служба Белого дома.
Некий тайваньский пользователь опубликовал на форуме Audiophilestyle информацию о том, что спустя два года разработки к выходу на рынок уже почти готов NVMe SSD, предназначенный специально для аудиофилов.
В России начнут выдавать трудовым мигрантам патенты в виде карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца, следует из приказа МВД, опубликованного на портале правовой информации.