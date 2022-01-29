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Член СНБ Харрелл: новые санкции США будут направлены на промышленность

Новые санкции против России, которые администрация президента США Джо Байдена примет в случае эскалации на Украине, коснутся промышленности, но не будут направлены против простых россиян.
Телеканал 360°
Санкции также могут затронуть финансовые учреждения, «чтобы спровоцировать отток капитала, инфляцию, заставить российский Центральный банк оказывать финансовую помощь своим банкам… чтобы Путин почувствовал затраты в первый же день», добавил господин Харрелл.
Коммерсантъ
Как сообщало EADaily, по данным издания The Wall Street Journal, новые антироссийские санкции могут затронуть банки, экспорт высоких технологий и операции с суверенным долгом.
Евразия Daily
Со стороны Запада в последнее время часто звучат обвинения в адрес России о якобы готовящемся вторжении на Украину.
Аргументы и Факты

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