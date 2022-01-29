Санкции также могут затронуть финансовые учреждения, «чтобы спровоцировать отток капитала, инфляцию, заставить российский Центральный банк оказывать финансовую помощь своим банкам… чтобы Путин почувствовал затраты в первый же день», добавил господин Харрелл.
Потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в январе 2022 года стали рекордными для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
Глава министерств иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени приветствовал в Twitter решение Москвы перенести район предстоящих учений Военно-морского флота за пределы исключительной экономической зоны республики.
Шестнадцать человек, из которых семь в критическом состоянии, были госпитализированы после обнаружения их без сознания около бассейна отеля Hampton Inn в городе Мэрисвилл, штат Огайо, в субботу вечером, 29 января, пишет Daily Mail.
Чешская полиция начала расследование обстоятельств случайного уничтожения секретного отчета спецслужб страны о взрывах на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году, сообщают издание Respekt и «Чешское радио» со ссылкой на источники.