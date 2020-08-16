Белый дом: Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов

Белый дом опроверг сообщение о возможном саммите американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. В администрации Трампа заверили, что глава государства не собирается проводить встречу с Путиным до выборов, которые намечены на ноябрь этого года.