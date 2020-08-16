Политика
Газета.RuБелый дом: Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов
Белый дом опроверг сообщение о возможном саммите американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. В администрации Трампа заверили, что глава государства не собирается проводить встречу с Путиным до выборов, которые намечены на ноябрь этого года.
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с чего всё началось
«Одна из целей саммита заключается в том, чтобы два лидера подписали план дальнейших шагов в переговорах о продлении нового СНВ, договора о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией, срок действия которого истекает в следующем году», - сообщает NBC News, со ссылкой на собственные источники.ТК Звезда09:38
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Помощник Трампа: «В России уже почти не осталось целей для введения новых санкций»
Комсомольская правда11:08
Автоматически обработан 7381 источник, обновлено в 14:37, Ашберн
Политика
Советник Трампа признал поражение США в Совете безопасности ООН
Помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что Соединенные Штаты потерпели неудачу, пытаясь продлить через Совбез ООН оружейное эмбарго против Ирана.
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В Минске задержали трех подозреваемых во взрыве
В Минске задержаны двое мужчин и женщина, которые подозреваются во взрыве самодельного взрывного устройства возле универмага «Беларусь».
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Политика
Путин и Лукашенко обсудили возвращение задержанных в Беларуси россиян
Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили тему возвращения задержанных на территории Беларуси россиян.
Дни24 вчера в 12:09
Политика
Жители Бреста встретили мэра города требованием уйти в отставку
Жители белорусского Бреста на встрече с мэром города Александром Рогачуком потребовали его отставки.
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Более десяти человек погибли при атаке на отель в Сомали
Более десяти человек погибли при атаке на отель в Сомали. Инцидент произошел в столице страны - Могадишо.
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Политика
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Вести.Ru 13:38
Происшествия
В Дагестане задержали планировавших нападения на силовиков подростков
Махачкала, 16 августа 2020, 19:44 — REGNUM В Дагестане сотрудники Федеральной службы безопасности задержали пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которые планировали напасть на силовиков.
REGNUM 12:44
Происшествия
В Клину при жёсткой посадке пострадал пилот легкомоторного самолёта
Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в подмосковном Клину, пострадал пилот.
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Врачи поставили диагноз инсульт артисту Михаилу Ефремову, проходящему обвиняемым по делу о ДТП со смертельным исходом.
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В первые сутки после публикации видео посмотрели 2 миллиона раз. Клип сразу же попал в тренды сервиса.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна погибнет, если в ней провести новые выборы главы государства.
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В зарубежном информагентстве The Independent опубликовали список лучших романтических комедий в истории кино.
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Доктор Мясников высмеял меры для сдерживания коронавируса
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Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе
Задержанные под Минском россияне рассказали в эфире телеканала "Россия 24", куда направлялись.
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