Белый дом: Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов
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Белый дом: Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов
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Белый дом опроверг сообщение о возможном саммите американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. В администрации Трампа заверили, что глава государства не собирается проводить встречу с Путиным до выборов, которые намечены на ноябрь этого года.В источнике
С чего всё началось
«Одна из целей саммита заключается в том, чтобы два лидера подписали план дальнейших шагов в переговорах о продлении нового СНВ, договора о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией, срок действия которого истекает в следующем году», - сообщает NBC News
, со ссылкой на собственные источники.
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