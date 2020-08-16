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Газета.Ru
Газета.Ru

Белый дом: Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов

Белый дом опроверг сообщение о возможном саммите американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. В администрации Трампа заверили, что глава государства не собирается проводить встречу с Путиным до выборов, которые намечены на ноябрь этого года.В источнике
С чего всё началось
«Одна из целей саммита заключается в том, чтобы два лидера подписали план дальнейших шагов в переговорах о продлении нового СНВ, договора о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией, срок действия которого истекает в следующем году», - сообщает NBC News
, со ссылкой на собственные источники.
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РБК

Белый дом ответил на сообщения о встрече Путина и Трампа до выборов

РБКвчера в 13:23
Газета.Ru

Белый дом: Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов

Газета.Ruвчера в 14:06
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В Белом доме ответили на сообщения о возможной встрече Путина и Трампа

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Белый дом хочет подписать соглашение по вооружениям с Путиным на территории США

Коммерсантъвчера в 11:20
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В США опровергли желание Трампа встретиться с Путиным

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