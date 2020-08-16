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Газета.Ru
Газета.Ru

Белый дом: Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов

Белый дом опроверг сообщение о возможном саммите американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. В администрации Трампа заверили, что глава государства не собирается проводить встречу с Путиным до выборов, которые намечены на ноябрь этого года.В источнике
С чего всё началось
На саммите два лидера могут объявить о прогрессе к подписанию нового соглашения о контроле над ядерным оружием между Россией и США, сообщает NBC News
 со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом консультаций.
Вести.Ru09:16
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РБК

Белый дом ответил на сообщения о встрече Путина и Трампа до выборов

РБК13:23
Lenta.ru

В США опровергли желание Трампа встретиться с Путиным

Lenta.ru11:12
РИА Новости

В Белом доме ответили на сообщения о возможной встрече Путина и Трампа

РИА Новости12:11
ТАСС

В Белом доме опровергли информацию о планах Трампа встретиться с Путиным до выборов

ТАСС11:21
Коммерсантъ

Белый дом хочет подписать соглашение по вооружениям с Путиным на территории США

Коммерсантъ11:20
Газета.Ru

Белый дом: Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов

Газета.Ru14:06
Комсомольская правда

Помощник Трампа: «В России уже почти не осталось целей для введения новых санкций»

Комсомольская правда11:08

Воскресные акции протеста в Минске прошли без задержаний

МВД Белоруссии не подтверждает факты задержания участников прошедшей в воскресенье акции, которые не согласны с официальными итогами голосования на президентских выборах в стране, сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.
Воскресные акции протеста в Минске прошли без задержаний
Взгляд.ру15:43

Катасонов: мировая финансовая элита обесценит доллар одним решением

Мировые банкиры прекрасно понимают, что основанная на долларе финансовая система подходит к своему логическому концу, поэтому они стремятся перевести свои средства в биткоины, полагает экономист Валентин Катасонов.
Экономика сегодня06:38
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В Турции обвинили Байдена в невежестве за его высказывания о стране

Турция в воскресенье осудила высказывания кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, призвавшего поддержать политических противников турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Интерфакс06:17
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Автоледи на Mercedes насмерть сбила мужчину на севере Петербурга

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу, по предварительной информации, около 18:44 у дома №1 по Суздальскому проспекту женщина 1997 года рождения, управляя автомобилем Mercedes сбила мужчину 1969 года рождения вне зоны пешеходного перехода.
Мойка7813:01