Белый дом: Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов
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Белый дом: Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов
Белый дом опроверг сообщение о возможном саммите американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. В администрации Трампа заверили, что глава государства не собирается проводить встречу с Путиным до выборов, которые намечены на ноябрь этого года.В источнике
С чего всё началось
На саммите два лидера могут объявить о прогрессе к подписанию нового соглашения о контроле над ядерным оружием между Россией и США, сообщает NBC News
со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом консультаций.
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Помощник Трампа: «В России уже почти не осталось целей для введения новых санкций»
Комсомольская правда11:08