Политика
РЕН ТВБелый дом: Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье
"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter оставил загадочное послание.
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Шоу-бизнес
Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
Газета.Ru вчера в 13:22
Политика
Экономике Украины предрекли сильный удар
Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор Украины ожидает сильный удар.
Газета.Ru 00:30
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Армия и оружие
В США сообщили об операции по уничтожению главаря ИГ
Ранее издание Newsweek сообщало, что приказ о спецоперации был отдан после того, как США получили информацию о том, что аль-Багдади скрывается в сирийской провинции Идлиб, на территории, контролируемой противниками Башара Асада.
РБК 00:24
Здоровье
В Тюменской области запретили частную торговлю рыбой
В Тюменской области введен запрет на несанкционированную торговлю рыбой.
Правда УрФО вчера в 02:48
Политика
Зеленский приехал к добробатовцам в Золотое
Украина.ру вчера в 06:44
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
RT на русском вчера в 16:28
Армия и оружие
Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани
Известия вчера в 22:15
Автоспорт
Даниил Квят: Квалификация прошла без проблем
В Мехико Даниил Квят впервые с Гран При Монако вышел в финал квалификации, где показал девятое время.
F1news.ru вчера в 17:48
Общество
Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым
Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Происшествия
В Кузбассе госпитализировали пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом
РИА Новости вчера в 09:45
Происшествия
В Петербурге суд не стал арестовывать следователя, получившего взятку
По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.
REGNUM 00:42
Происшествия
Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией
Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
Украина.ру вчера в 03:59
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 25 октября в 11:23
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
ТАСС вчера в 11:46
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru вчера в 07:42
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru 25 октября в 17:30
Армия и оружие
США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis
ВМС США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17), сообщает американский флот.
РИА Новости вчера в 12:38
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС 23 октября в 22:03
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести войска США из Германии
Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.
Взгляд.ру 25 октября в 03:05
Происшествия
Четыре человека стали жертвами ДТП под Челябинском
Московский Комсомолец 00:15
Хоккей
Дубль Свечникова помог «Каролине» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
"Каролина" со счетом 4:0 обыграла "Чикаго" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС Спорт вчера в 15:44
Единоборства
Чисора техническим нокаутом победил Прайса
Sportbox.RU вчера в 18:40
Культура
Гарик Харламов высмеял Соловьёва в эфире Comedy Club
Юморист Гарик Харламов исполнил две песни о телеведущем Владимире Соловьёве в передаче Comedy Club.
News.ru вчера в 08:17
Происшествия
Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
В ДТП на Алтае погибли восемь человек, в том числе один ребенок, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
РИА Новости вчера в 01:33
Происшествия
Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Коммерсантъ вчера в 11:21
Экономика
СМИ узнали о переговорах LVMH по покупке ювелирного бренда Tiffany
Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany&Co. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подробностями сделки.
РБК вчера в 21:22