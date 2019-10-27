Политика

РЕН ТВРЕН ТВБелый дом: Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье

"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter оставил загадочное послание.
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В Белом доме анонсировали «важное заявление» Трампа

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