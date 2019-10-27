Политика
РЕН ТВБелый дом: Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье
"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter оставил загадочное послание.
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Политика
В КНДР призвали США не спекулировать на дружбе Трампа и Ким Чен Ына
Председатель комитета КНДР за мир в АТР Ким Ён Чхоль заявил, что отношения между Пхеньяном и Вашингтоном могли бы уже неоднократно испортиться из-за действий США, но сохраняются благодаря дружеским отношениям лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
Армия и оружие
Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Фигурное катание
Александра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады
Напомним, что первый этап Гран-при "Скейт Америка" выиграла Анна Щербакова, став первой фигуристкой исполнившей в произвольной программе два четверных лутца.
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Происшествия
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей
В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину.
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Культура
Муцениеце и Прилучный оделись в стиле total black для премьеры
Пришли поддержать своих коллег многие актеры, включая Павла Прилучного и Агату Муцениеце. Супруги появились на ковровой дорожке под руку.
Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Футбол
Сигурдссон: знаю о проблемах «Динамо», но в игре все отходит на второй план
Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон заявил, что все сопутствующие обязательства не будут иметь значения на поле в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против столичного "Динамо".
Общество
Один строгий запрет Параскевы: это категорически нельзя делать 27 октября
27 октября Православная церковь чтит память Параскевы Сербской - христианской святой, которая после смерти родителей, раздав наследство нуждающимся, выбрала аскетический образ жизни, приняла постриг и отправилась на Святую землю.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон раскритиковал Макса Ферстаппена
Происшествия
Посетителя ТЦ «Савеловский» ударили ножом в грудь
В Москве неизвестный ранил ножом в грудь посетителя торговом комплексе "Савеловский".
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Политика
Зеленский сменил губернатора Луганской области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая новым губернатором Луганской области, президент подписал указ 25 октября.
Гаджеты
38-ядерные процессоры Intel Ice Lake будут иметь TDP 270 Вт
Линий UPI будет максимум три, а TDP не превысит 270 Вт. правда, 270 Вт при 38 ядрах на фоне 300 Вт при 48 ядрах совершенно не впечатляют, учитывая, что в первом случае речь о техпроцессе 10 нм, а во втором — 14 нм.
Происшествия
Солдат застрелил своих сослуживцев в Улан-Удэ из-за издевательств
Общество
Не менее 40 тысяч жителей Калифорнии эвакуируют из-за лесных пожаров
Лесные пожары в Калифорнии привели к массовой эвакуации. В безопасное место будут вывезены от 40 до 50 тысяч человек.
Общество
Титул «Мисс Земля-2019» достался представительнице Пуэрто-Рико
Победительницей конкурса «Мисс Земля-2019» стала 21-летняя представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментель.
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Первая партия препарата для детей, страдающих эпилепсией, "Фризиум" прибыла в Россию.
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек»
Политика
Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
Общество
Памятник Караченцову установили на Троекуровском кладбище
Происшествия
В Турции россиянка впала в кому, сообщили СМИ
Жительница Петербурга во время отдыха в Анталье попала в больницу с отеком головного мозга, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Политика
Microsoft получила военный контракт на 10 млрд долларов
Пентагон объявил компанию Microsoft победителем контракта на 10 млрд долларов, сообщается в разделе закупок американского оборонного ведомства.
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали более 50 талибов
На северо-западе Афганистана в провинции Фарьяб по меньшей мере 53 боевика радикального движения «Талибан»* были ликвидированы.
Политика
Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО.