Политика

РЕН ТВРЕН ТВБелый дом: Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье

"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter оставил загадочное послание.
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В Белом доме анонсировали «важное заявление» Трампа

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Трамп анонсировал «что-то очень важное» в Twitter

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РБК00:07

В Белом доме объявили о намерении Трампа сделать важное заявление

Известиявчера в 23:28
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Политика

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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
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В США представлен план захвата НАТО Калининградской области

Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
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Победительницей конкурса «Мисс Земля-2019» стала 21-летняя представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментель.
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Первая партия препарата для детей, страдающих эпилепсией, "Фризиум" прибыла в Россию.
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