Политика

РЕН ТВРЕН ТВБелый дом: Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье

"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter оставил загадочное послание.
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В Белом доме анонсировали «важное заявление» Трампа

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Трамп 27 октября намерен сделать «важное заявление»

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО.
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Агентство Москва вчера в 01:53
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На трассе в Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии погибли четыре человека, в том числе один ребенок.
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В воскресенье на Троекуровском кладбище состоится открытие памятника народному артисту России Николаю Караченцову.
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Пуэрториканка стала новой «Мисс Земля»

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Lisa.ru 25 октября в 12:15
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