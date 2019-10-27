Политика
РЕН ТВБелый дом: Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье
"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter оставил загадочное послание.
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Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Политика
Калининградский губернатор назвал фантастикой план захвата области
План со сценарием захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения со странами НАТО — фантастика и заслуживает премии.
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Происшествия
12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.
Политика
Зеленский приехал к добробатовцам в Золотое
Армия и оружие
Источник рассказал о роли Ирака в ликвидации главаря ИГ
«Ираку принадлежит значительная роль в ликвидации аль-Багдади», — сообщил источник.
Происшествия
Четыре человека погибли и десять пострадали в ДТП в Кировской области
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нолинском районе Кировской области погибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД.
Политика
Суд США обязал Минюст предоставить Конгрессу доступ к докладу Мюллера
Федеральный судья Соединенных Штатов Берил Хоуэл обязала Министерство юстиции передать юридическому комитету Палаты представителей Конгресса все материалы по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
Политика
Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом
Гаджеты
Apple рассчитывает на высокие продажи iPhone 11
Примечательно, что Apple намерена увеличить производство iPhone 11 на 1,6 миллиона экземпляров.
Шоу-бизнес
Ирину Дубцову сравнили с итальянской актрисой Моникой Беллучи
Наблюдательные подписчики тут же заметили, что образ эстрадной дивы один в один повторяет один из луков итальянской актрисы Моники Беллучи.
Происшествия
Перенесший инсульт в Турции россиянин умер в самолете в Сыктывкар
Несмотря на усилия врачей, мужчина умер в самолете во время перелета в Сыктывкар.
Армия и оружие
Минобороны доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции
Минобороны России транспортировали на авиабазу Хмеймим в Сирии бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-У", предназначенные для военной полиции.
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Шоу-бизнес
Малахов оправдался за эфир про эскорт блогерш
Транспорт
Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах задержано и отменено свыше 40 рейсов, сообщает сервис "Яндекс.Расписания" Так, во Внуково задержано 14 рейсов и один отменен, в Домодедово 15 рейсов задержали и пять отменили.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском
На трассе в Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии погибли четыре человека, в том числе один ребенок.
Космос
Илон Маск запустит спутниковый интернет для жителей США в 2020 году
Напомним, 60 спутников связи Starlink успешно доставленные на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Чтобы обеспечить спутниковым интернетом жителей США, в космос отправят еще 6-8 партий спутников, пишет The Daily Mail.
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Караченцову
В воскресенье на Троекуровском кладбище состоится открытие памятника народному артисту России Николаю Караченцову.
Общество
Пуэрториканка стала новой «Мисс Земля»
Пуэрториканка Неллис Пиментель стала новой обладательницей титула «Мисс Земля-2019».
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Космос
На клинописных табличках найдено самое древнее описание полярного сияния
Ассирийские таблички с упоминанием полярного сияния найдены японскими астрофизиками, сообщает 25 октября Live science.
Политика
Опубликовано видео с места предположительной ликвидации аль-Багдади
Телеведущий Владимир Соловьев в твиттере опубликовал кадры авиаудара в Сирии, в результате которого, предположительно, был уничтожен лидер террористической организации "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади.
Шоу-бизнес
Адель сильно похудела после развода с мужем
После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.