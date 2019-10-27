Политика

РЕН ТВРЕН ТВБелый дом: Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье

"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter оставил загадочное послание.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

В Белом доме анонсировали «важное заявление» Трампа

РИА Новостивчера в 23:04

Трамп 27 октября намерен сделать «важное заявление»

ТАССвчера в 23:33

Трамп анонсировал «что-то очень важное» в Twitter

Коммерсантъвчера в 22:42

Белый дом: Трамп сделает в воскресенье важное заявление

Московский Комсомолецвчера в 23:35

Белый дом анонсировал «важное заявление» Трампа

Российская газетавчера в 23:30

Белый дом анонсировал «важное заявление» Трампа

РБК00:07

В Белом доме объявили о намерении Трампа сделать важное заявление

Известиявчера в 23:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:24, Ашберн
Политика

Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе

RT на русском вчера в 08:34
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор вчера в 07:54
Армия и оружие

Fox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США

Известия вчера в 23:53
Футбол

Футболисты «Хайдука» забили курьезный гол

Soccer.ru вчера в 16:09
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
Происшествия

Минобороны РФ подтвердило расстрел военных в Забайкалье

REGNUM 25 октября в 08:19
Общество

Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone

Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru 25 октября в 20:56
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском вчера в 22:15
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости вчера в 00:53
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Политика

Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
Известия 01:02
Общество

«Что его ожидало, было хуже» — почему солдат расстрелял сослуживцев

Deita.ru вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru 25 октября в 08:28
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Общество

50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за пожаров

Ореанда-Новости вчера в 15:43
Технологии

На смену SMS придут RCS-сообщения

В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Ruposters.ru 25 октября в 06:43
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru вчера в 07:42
Хоккей

Нападающий «Торонто» Илья Михеев набрал 10 очков в 13 матчах в НХЛ

Чемпионат вчера в 23:00
Происшествия

В Краснодаре застройщик вылез в окно и сбежал из-под домашнего ареста

Кубань 24 02:11
Общество

Мария Бутина вернулась в Россию

Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
РБК вчера в 04:38
Гаджеты

Honor представил в России смартфон Honor 9X

Astera 24 октября в 13:58
Общество

Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым

Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Политика

Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском вчера в 20:43
Наука

Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров

Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Ugpressa.ru 25 октября в 11:56
Происшествия

В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного самолета

В Пермском крае сегодня в 06.30 мск спасатели и добровольцы возобновили поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172, которым управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации региона Геннадий Белоглазов.
Российская газета 01:39
Общество

Названы параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 25 октября в 01:21
Музыка

Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино

Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
Телепрограмма 25 октября в 12:38
Хоккей

Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)

Петербургский СКА потерпел очередное поражение в матче чемпионата КХЛ от «Локомотива».
78.ru вчера в 13:06
Автоспорт

Даниил Квят: квалификация прошла без проблем, доволен результатом

Российский гонщик итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Мексики, по итогам которой он занял девятое место и в воскресенье начнет гонку с пятого ряда стартового поля.
Вести.Ru 00:15
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное