Политика

РБКРБКБелый дом анонсировал первую встречу Трампа и Зеленского

Вице-президент США Майк Пенс провел с президентом Украины Владимиром Зеленским телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили предстоящую встречу американского лидера Дональда Трампа и Зеленского на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.
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В сообщении
, опубликованном Белым домом по итогам переговоров Майка Пенса с Владимиром Зеленским, говорится: «Вице-президент поговорил сегодня по телефону с президентом Украины в развитие их продуктивной встречи 1 сентября в Варшаве и обсудил предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке».
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