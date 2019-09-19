Политика
РБКБелый дом анонсировал первую встречу Трампа и Зеленского
Вице-президент США Майк Пенс провел с президентом Украины Владимиром Зеленским телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили предстоящую встречу американского лидера Дональда Трампа и Зеленского на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.
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В сообщении, опубликованном Белым домом по итогам переговоров Майка Пенса с Владимиром Зеленским, говорится: «Вице-президент поговорил сегодня по телефону с президентом Украины в развитие их продуктивной встречи 1 сентября в Варшаве и обсудил предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке».Коммерсантъ03:42
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