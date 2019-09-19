с чего всё началось

Вице-президент США Майк Пенс провел с президентом Украины Владимиром Зеленским телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили предстоящую встречу американского лидера Дональда Трампа и Зеленского на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

Политика Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.

Здоровье Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.

Политика Трамп определился с новым советником по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 сентября, назначил Роберта О’Брайена, своего спецпредставителя в Госдепартаменте по делам с заложниками, советником Белого дома по национальной безопасности.

Политика Болгарией подписан контракт на строительство «Турецкого потока» В среду, 18 августа, консорциумом во главе с Arkad Engineering и "Булгартрансгаз" подписан контракт на строительство газопровода.

Происшествия Кремль отреагировал на задержание шедшего к Путину шамана Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Бурятии якутского шамана, который шел пешком в Москву «изгнать Путина».

Экономика Медведев заявил о профицитном бюджете России в ближайшие три года Бюджет России в ближайшие три года останется профицитным, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства в Москве.

Происшествия Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект» Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.

Авто Состоялась презентация обновленного аналога Chevrolet Captiva 2020 Компания General Motors совместно с SAIC-Wuling представила рестайлинговую версию кроссовера Baojun 530, который является аналогом Chevrolet Captiva 2020 новой генерации.

Происшествия В Москве задержан директор ФБК Жданов В Москве около своего дома задержан директора Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Ивана Жданова, сообщил в Twitter руководитель юридической службы фонда Вячеслав Гимади.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Политика Лукашенко не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии.

Политика Кличко просит Раду распустить Киевсовет и назначить досрочные выборы Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную раду с просьбой о роспуске Киевсовета и назначении досрочных выборов.

Политика В Кремле не видели заявлений по поводу действий адвокатов Устинова В Кремле не видели заявлений от представителей общественности о том, что адвокаты актера Павла Устинова, осужденного за применение насилия к омоновцу, что-то делали неправильно, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Сколько Собчак заработала на свадьбе с Богомоловым Промоутер уверен, что на свою свадьбу Константин Богомолов и Ксения Собчак не только не потратили ни копейки из своего кармана, но и прилично заработали на ней.

Происшествия К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.

Происшествия Трех братьев-маугли нашли в квартире в Татарстане В одной из квартир в Набережных Челнах полиция обнаружила трех братьев-маугли. Об этом сообщает "Челнинские известия".

Авто Skoda запустила производство первого гибрида Новый сменный гибрид Skoda Superb iV производится исключительно в Квасинах, где он построен на той же производственной линии, что и модификации Superb, которые приводятся в движение исключительно двигателем внутреннего сгорания.

Общество УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.

Общество Главы двух уральских вузов попали в топ-50 худших ректоров России Сообществом «Диссернет» было проверено 676 образовательных учреждений, в которых обнаружено 64 ректора с плагиатом в своих диссертациях, 32 ректора-диссеродела, 31 ректор с некорректными научными статьями.

Политика Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".

Здоровье В калининградской поликлинике появились талоны «просто спросить» В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве.

Технологии Мессенджеры стали самыми популярными приложениями телефонов у россиян Россияне используют мессенджеры чаще, чем традиционную голосовую связь. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Авто Mitsubishi представит новый кроссовер Новинка, оснащенная передовым сочетанием гибридной силовой установки и полного привода, дебютирует на автосалоне в Токио в конце октября 2019 года Mitsubishi обещает объединить в новом кроссовере весь свой опыт и последние технологии в области гибридных технологий и управлении системой полного привода.