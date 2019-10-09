Политика

РИА НовостиРИА НовостиБелый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента

Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
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