Политика
РИА НовостиБелый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента
Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа сообщила демократам Конгресса, что отказывается сотрудничать с ними в рамках процедуры импичмента президента, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.Коммерсантъ17:36
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В Конгрессе США демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента Трампа
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