с чего всё началось

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Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли По данным Минтранса, грузовое движение по мосту начнется в июне 2020 года.

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