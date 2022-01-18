Взгляд.руБелый дом допустил отключение России от SWIFTАдминистрация США не исключает возможности отключения российских банков от системы SWIFT в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Взгляд.руБелый дом не исключает никаких мер по отношению к Москве.Экономика сегодняВ понедельник немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Европейский союз (ЕС) и США больше не рассматривают в качестве санкций отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT.Взгляд.руВ последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию.ТАССЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВЭкономика сегодняПрофильВести ПодмосковьяЦарьградКомсомольская правдаГазета.RuТК ЗвездаREGNUMRT на русскомAnewsСенсаций.НетИзвестияDaily StormНТВРБКОбщественная служба новостейНовый ДеньРамблерПодробнее о событииБелый дом не исключает отключения России от SWIFTКоммерсантъвчера в 13:28В Белом доме заявили, что не исключают возможности отключения России от SWIFTГазета.Ruвчера в 12:49Белый дом прокомментировал публикацию о том, что США и ЕС не станут отключать РФ от SWIFTТАСС17 января в 14:09Белый дом допустил отключение России от SWIFT в случае вторжения на УкраинуРИА Новостивчера в 12:33Псаки: США все еще рассматривают вариант с отключением России от SWIFTLenta.ruвчера в 12:56Белый дом не исключил возможности отключения России от SWIFTИзвестиявчера в 12:54Псаки: США всё ещё не исключают возможности отключения России от SWIFTRT на русскомвчера в 12:44Показать ещёОценить105Поделиться