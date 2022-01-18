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Белый дом допустил отключение России от SWIFT

Администрация США не исключает возможности отключения российских банков от системы SWIFT в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Взгляд.ру
Белый дом не исключает никаких мер по отношению к Москве.
Экономика сегодня
В понедельник немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Европейский союз (ЕС) и США больше не рассматривают в качестве санкций отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT.
Взгляд.ру
В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию.
ТАСС

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Белый дом не исключает отключения России от SWIFT
Коммерсантъвчера в 13:28
В Белом доме заявили, что не исключают возможности отключения России от SWIFT
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Белый дом прокомментировал публикацию о том, что США и ЕС не станут отключать РФ от SWIFT
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