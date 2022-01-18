Будьте в Плюсе

Белый дом допустил отключение России от SWIFT

Администрация США не исключает возможности отключения российских банков от системы SWIFT в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Взгляд.ру
В понедельник немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Европейский союз (ЕС) и США больше не рассматривают в качестве санкций отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT.
Взгляд.ру
В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию.
ТАСС
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.
ТВ Центр

Подробнее о событии

Белый дом не исключает отключения России от SWIFT
Коммерсантъвчера в 13:28
В Белом доме заявили, что не исключают возможности отключения России от SWIFT
Газета.Ruвчера в 12:49
Белый дом не исключил возможности отключения России от SWIFT
Известиявчера в 12:54
Белый дом допустил отключение России от SWIFT в случае вторжения на Украину
РИА Новостивчера в 12:33
Псаки: США все еще рассматривают вариант с отключением России от SWIFT
Lenta.ruвчера в 12:56
Псаки: США всё ещё не исключают возможности отключения России от SWIFT
RT на русскомвчера в 12:44
Белый дом прокомментировал публикацию о том, что США и ЕС не станут отключать РФ от SWIFT
ТАСС17 января в 14:09

Интересное

Цена Brent превысила $89 за баррель

Стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent достигла $89,02 за баррель на 04:48 мск, следует из данных ICE.
Коммерсантъ21:12

Волочкова подаст в суд на бортпроводника после конфликта из-за маски

Балерина Анастасия Волочкова намерена подать в суд на бортпроводника «Аэрофлота» после конфликта из-за ненадетой медицинской маски.
РБК22:17

Эксперт рассказала о лечении при первых признаках «омикрона»

Обильное питье, жаропонижающие и противовирусные препараты помогут в лечении при первых признаках "омикрона".
ТАСС23:49

Россия сократила вложения в госбумаги США до $2,4 млрд

Россия снизила объем вложений в государственные ценные бумаги США с $3,72 млрд в октябре до $2,409 млрд в ноябре 2021 года, следует из отчетности американского Минфина.
Коммерсантъ23:12

Гинцбург: нельзя однозначно утверждать, что омикрон реже вызывает тяжелое течение болезни

Нельзя однозначно утверждать, что омикрон-штамм реже вызывает тяжелое течение коронавируса.
Lenta.ru23:33

Посольство РФ призвало США отказаться от планов поставок новых партий оружия Киеву

Ранее во вторник представитель Госдепартамента высокого ранга сообщила, что Соединенные Штаты в ближайшие недели направят Украине дополнительную партию военной помощи.
ТАСС20:53

Госдеп США заявил, что Россия может атаковать Украину с территории Белоруссии

Ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент.
РБКвчера в 15:58

Глава Минобороны Великобритании сообщил о приглашении Сергея Шойгу в Лондон

Фото:tj.sputniknews.ru Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон.
Международная жизньвчера в 04:21

Следователи СК России проводят проверку по факту хищения коллекции скифского золота

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, принадлежащего музеям Крыма.
Lenta.ru23:39

В России отмечают Крещение Господне

Русская православная церковь отмечает праздник Крещения Господнего — Богоявление. Наравне с Пасхой это древнейший христианский праздник.
РИА Новости16:01