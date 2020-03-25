В США дминистрация президента Дональда Трампа и Сенат пришли к соглашению о выделении 2 трлн долларов на стимулирование американской экономики на фоне коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила газета New York Times (NYT).

В США выделяют 2 триллиона на стимулирование экономики

Политика Путин объявил о переносе срока голосования по Конституции "Вы знаете, как серьезно я отношусь к голосованию по поправкам в Конституцию, но приоритет — здоровье граждан, жизнь и безопасность людей", — подчеркнул Владимир Путин в обращении из подмосковной резиденции в Ново-Огареве, которое в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".

Общество Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.

Общество Переносчиками коронавируса могут быть животные панголины Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико сообщил, что промежуточным «хозяином» коронавируса между летучими мышами и человеком могут быть панголины.

Здоровье В Коми выявлены новые случаи коронавируса Сыктывкар, 25 марта 2020, 12:30 — REGNUM В Коми число пациентов с COVID-19 может в ближайшие сутки вырасти до пяти человек: с подозрением на новый коронавирус госпитализировали еще двух жителей республики.

Наука Эксперты рассказали, почему не стоит заводить детей на карантине Ученые пока не могут сказать, как именно отразятся на здоровье будущих поколений изменения семенной жидкости, вызванные стрессом отцов, но они подразумевают, что это может повысит вероятность психологических расстройств у детей, рожденных после пандемии.

Экономика ЦБ рекомендует ввести ипотечные каникулы для заёмщиков с коронавирусом «Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам с официально подтверждённым заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией»,— указано в сообщении.

Политика Премьер Украины назвал источник попадания в страну коронавируса Киев, 25 марта 2020, 15:37 — REGNUM Единственным источником коронавируса на Украине являются люди, которые вернулись в страну из путешествий или с заработков, заявил на заседании правительства 25 марта премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Футбол Гендиректор «Зенита» выступил против досрочного завершения сезона РПЛ Медведев считает, что чемпионат России не должен идти по пути КХЛ, которая в среду приняла решение о досрочном завершении сезона.

Общество Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, в рамках которого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что динамика распространения коронавируса достаточно высокая, сообщается на сайте президента России.

Экономика Росстат зафиксировал рост инфляции Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

Общество Меркель прошла тест на коронавирус Накануне канцлер ФРГ общалась с врачом, который оказался переносчиком инфекции. Ангела Меркель прошла тест на коронавирус.

Общество В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.