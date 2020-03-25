Коронавирус

МонаВистаМонаВистаВ США выделяют 2 триллиона на стимулирование экономики

В США дминистрация президента Дональда Трампа и Сенат пришли к соглашению о выделении 2 трлн долларов на стимулирование американской экономики на фоне коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила газета New York Times (NYT).
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США решили потратить на поддержку экономики 2 триллиона долларов

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В Конгрессе США согласовали пакет помощи американской экономике в $2 триллиона

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Белый дом и сенат договорились о стимулировании экономики на $2 трлн

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Власти США договорились выделить $2 трлн на стимулирование экономики

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Сенат Конгресса намерен 25 марта одобрить пакет экономических мер на $2 трлн

ТАСС02:45

Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики

РИА Новости01:35
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Путин объявил о переносе срока голосования по Конституции

"Вы знаете, как серьезно я отношусь к голосованию по поправкам в Конституцию, но приоритет — здоровье граждан, жизнь и безопасность людей", — подчеркнул Владимир Путин в обращении из подмосковной резиденции в Ново-Огареве, которое в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 09:40
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Fitch изменил прогноз по банковскому сектору России на «негативный»

Рейтинговое агентство изменило прогноз по банковскому сектору в России со «стабильного» на «негативный».
РБК 08:40
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Путин восхитил турецкие СМИ визитом в больницу с заболевшими COVID-19

РЕН ТВ 09:21
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Победителями конкурса на создание молодежного интернет-контента стали 65 проектов

Победителями первой волны конкурса на создание молодежного интернет-контента стали 65 проектов, которые получат финансирование со стороны государства.
Будущее России. Национальные проекты 10:21
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Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг

Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.
REGNUM 09:55
Общество

Путин предложил выплачивать семьям с детьми по 5 тыс. рублей в месяц

Президент РФ Владимир Путин предложил с апреля выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5 тысяч рублей в месяц.
РЕН ТВ 09:32
Здоровье

В Прикамье выявили два новых случая заболевания коронавирусом

Роспотребнадзор подтвердил два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в Пермском крае.
Российская газета 09:03
Здоровье

Совфед одобрил закон о фиксации цен на лекарства в условиях эпидемий

Совет Федерации одобрил закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия в случае угрозы эпидемий.
RT на русском 08:03
Общество

Переносчиками коронавируса могут быть животные панголины

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико сообщил, что промежуточным «хозяином» коронавируса между летучими мышами и человеком могут быть панголины.
News.ru 08:24
Здоровье

В Коми выявлены новые случаи коронавируса

Сыктывкар, 25 марта 2020, 12:30 — REGNUM В Коми число пациентов с COVID-19 может в ближайшие сутки вырасти до пяти человек: с подозрением на новый коронавирус госпитализировали еще двух жителей республики.
REGNUM 05:30
Общество

В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса

24 марта стало известно, что при работе с пациентами в Испании коронавирусом заразились 5,4 тыс. медицинских работников.
Известия 07:10
Наука

Эксперты рассказали, почему не стоит заводить детей на карантине

Ученые пока не могут сказать, как именно отразятся на здоровье будущих поколений изменения семенной жидкости, вызванные стрессом отцов, но они подразумевают, что это может повысит вероятность психологических расстройств у детей, рожденных после пандемии.
Shraibikus News 05:47
Общество

Торговые сети РФ продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе

Российские торговые сети продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе.
Вечерняя Москва 10:27
Экономика

ЦБ рекомендует ввести ипотечные каникулы для заёмщиков с коронавирусом

«Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам с официально подтверждённым заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией»,— указано в сообщении.
RT на русском 03:56
Политика

Премьер Украины назвал источник попадания в страну коронавируса

Киев, 25 марта 2020, 15:37 — REGNUM Единственным источником коронавируса на Украине являются люди, которые вернулись в страну из путешествий или с заработков, заявил на заседании правительства 25 марта премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
REGNUM 08:37
Футбол

Гендиректор «Зенита» выступил против досрочного завершения сезона РПЛ

Медведев считает, что чемпионат России не должен идти по пути КХЛ, которая в среду приняла решение о досрочном завершении сезона.
78.ru 09:35
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Финансы

Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина

Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина. Доллар на Московской бирже превысил отметку в 79 рублей, - передает ТАСС.
Эхо Москвы 10:03
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
Общество

Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, в рамках которого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что динамика распространения коронавируса достаточно высокая, сообщается на сайте президента России.
РИАМО вчера в 09:47
Общество

Винокур рассказал о самочувствии госпитализированного Лещенко

Культуромания 09:58
Экономика

Росстат зафиксировал рост инфляции

Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС 09:03
Гаджеты

Россиянам стал доступен предзаказ Nokia 1.3 и Nokia 5310

Актуальные Новости 09:10
Футбол

Роналду хочет уйти из «Ювентуса»

Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Газета.Ru 03:58
Общество

Меркель прошла тест на коронавирус

Накануне канцлер ФРГ общалась с врачом, который оказался переносчиком инфекции. Ангела Меркель прошла тест на коронавирус.
Деловое.ТВ 23 марта в 14:18
Общество

В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.
РИА Новости 23 марта в 09:41
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Здоровье

В Одесскую область коронавирус прибыл из США — Куцый

Отмечается, что молодой человек 1995 года рождения, который в настоящее время проживает в Одессе, недавно прибыл из США.
Украина.ру 09:48
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
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