Коронавирус
МонаВистаВ США выделяют 2 триллиона на стимулирование экономики
В США дминистрация президента Дональда Трампа и Сенат пришли к соглашению о выделении 2 трлн долларов на стимулирование американской экономики на фоне коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила газета New York Times (NYT).
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Политика
Путин объявил о переносе срока голосования по Конституции
"Вы знаете, как серьезно я отношусь к голосованию по поправкам в Конституцию, но приоритет — здоровье граждан, жизнь и безопасность людей", — подчеркнул Владимир Путин в обращении из подмосковной резиденции в Ново-Огареве, которое в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".
Экономика
Fitch изменил прогноз по банковскому сектору России на «негативный»
Рейтинговое агентство изменило прогноз по банковскому сектору в России со «стабильного» на «негативный».
Культура
Победителями конкурса на создание молодежного интернет-контента стали 65 проектов
Победителями первой волны конкурса на создание молодежного интернет-контента стали 65 проектов, которые получат финансирование со стороны государства.
Общество
Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг
Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.
Общество
Путин предложил выплачивать семьям с детьми по 5 тыс. рублей в месяц
Президент РФ Владимир Путин предложил с апреля выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5 тысяч рублей в месяц.
Здоровье
В Прикамье выявили два новых случая заболевания коронавирусом
Роспотребнадзор подтвердил два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в Пермском крае.
Здоровье
Совфед одобрил закон о фиксации цен на лекарства в условиях эпидемий
Совет Федерации одобрил закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия в случае угрозы эпидемий.
Общество
Переносчиками коронавируса могут быть животные панголины
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико сообщил, что промежуточным «хозяином» коронавируса между летучими мышами и человеком могут быть панголины.
Здоровье
В Коми выявлены новые случаи коронавируса
Сыктывкар, 25 марта 2020, 12:30 — REGNUM В Коми число пациентов с COVID-19 может в ближайшие сутки вырасти до пяти человек: с подозрением на новый коронавирус госпитализировали еще двух жителей республики.
Общество
В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса
24 марта стало известно, что при работе с пациентами в Испании коронавирусом заразились 5,4 тыс. медицинских работников.
Наука
Эксперты рассказали, почему не стоит заводить детей на карантине
Ученые пока не могут сказать, как именно отразятся на здоровье будущих поколений изменения семенной жидкости, вызванные стрессом отцов, но они подразумевают, что это может повысит вероятность психологических расстройств у детей, рожденных после пандемии.
Общество
Торговые сети РФ продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе
Российские торговые сети продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе.
Экономика
ЦБ рекомендует ввести ипотечные каникулы для заёмщиков с коронавирусом
«Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам с официально подтверждённым заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией»,— указано в сообщении.
Политика
Премьер Украины назвал источник попадания в страну коронавируса
Киев, 25 марта 2020, 15:37 — REGNUM Единственным источником коронавируса на Украине являются люди, которые вернулись в страну из путешествий или с заработков, заявил на заседании правительства 25 марта премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Футбол
Гендиректор «Зенита» выступил против досрочного завершения сезона РПЛ
Медведев считает, что чемпионат России не должен идти по пути КХЛ, которая в среду приняла решение о досрочном завершении сезона.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Финансы
Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина
Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина. Доллар на Московской бирже превысил отметку в 79 рублей, - передает ТАСС.
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Общество
Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса
Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, в рамках которого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что динамика распространения коронавируса достаточно высокая, сообщается на сайте президента России.
Общество
Винокур рассказал о самочувствии госпитализированного Лещенко
Экономика
Росстат зафиксировал рост инфляции
Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
Гаджеты
Россиянам стал доступен предзаказ Nokia 1.3 и Nokia 5310
Футбол
Роналду хочет уйти из «Ювентуса»
Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Общество
Меркель прошла тест на коронавирус
Накануне канцлер ФРГ общалась с врачом, который оказался переносчиком инфекции. Ангела Меркель прошла тест на коронавирус.
Общество
В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Здоровье
В Одесскую область коронавирус прибыл из США — Куцый
Отмечается, что молодой человек 1995 года рождения, который в настоящее время проживает в Одессе, недавно прибыл из США.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.