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Белый дом: министры финансов G7 обсудят введение потолка цен на нефть из России 2 сентября

В пятницу, 2 сентября, министры финансов стран «Большой семерки» (G7) обсудят предельный уровень цен на российскую нефть, предложенный администрацией президента США Джо Байдена.
Lenta.ru
ЕС и США несут убытки, включая вторичный эффект в виде инфляции.
ТАСС
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе.
Lenta.ru
В июле глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон вместе с союзниками работает над ограничением цены на российскую нефть.
RT на русском

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Министры финансов G7 2 сентября обсудят потолок цен на российскую нефть
Интерфакс12:42
Министры финансов G7 обсудят возможности сокращения доходов РФ от нефти
Газета.Ru12:40
Кирби: министры финансов G7 обсудят в пятницу введение потолка цен на российскую нефть
РИА Новости11:08
Представители G7 обсудят 2 сентября возможности снижения доходов России от нефти
ФАН12:13
Страны G7 обсудят 2 сентября потолок цен на российскую нефть
Известия12:00
Страны G7 обсудят 2 сентября инициативу ограничения цен на российскую нефть
RT на русском11:08
Министры финансов G7 обсудят 2 сентября возможности сокращения доходов России от нефти
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