Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняCNBS: США могут приостановить полеты из Китая и обратно

Белый дом в настоящее время рассматривает возможность приостановки воздушных рейсов в Китай и обратно. Это связано с распространением нового типа коронавируса, сообщил телеканал CNBC, сославшись на источники.
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