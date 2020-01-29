Белый дом в настоящее время рассматривает возможность приостановки воздушных рейсов в Китай и обратно. Это связано с распространением нового типа коронавируса, сообщил телеканал CNBC, сославшись на источники.

CNBS: США могут приостановить полеты из Китая и обратно

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