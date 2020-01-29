Общество
Экономика сегодняCNBS: США могут приостановить полеты из Китая и обратно
Белый дом в настоящее время рассматривает возможность приостановки воздушных рейсов в Китай и обратно. Это связано с распространением нового типа коронавируса, сообщил телеканал CNBC, сославшись на источники.
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Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 5,5 тысяч, 131 человек умер
Эхо Москвывчера в 19:26
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Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged
В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Происшествия
Мужчина поджег продавщицу в Пермском крае
По данным следствия, мужчина зашел в магазин, где в ходе конфликта облил продавщицу бензином и поджег ее.
Политика
Замглавы МИД Казахстана Кошербаева назначили новым послом в России
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении послом в России Ермека Кошербаева, который занимал должность заместителя министра иностранных дел, сообщила пресс-служба главы государства.
Наука
Новый коронавирус научились выращивать в Австралии
Австралийский научный институт смог вырастить новый коронавирус за пределами Китая.
Общество
Китай передал России геном коронавируса
Китай передал российской стороне геном коронавируса для разработки экспресс-тестов и идентификации вируса в организме человека.
Политика
Зеленский возложил цветы к памятнику героям советско-украинской войны
Зеленский возложил цветы к памятному кресту погибшим солдатам Украинской народной республики (УНР).
Политика
Посольство США признало ошибку в сообщении об освобождении Освенцима
Посольство США в Дании признало, что в сообщении об освобождении нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим), опубликованном в Twitter, была допущена ошибка.
Музыка
Музыкальную премию «Грэмми» вручили в Лос-Анджелесе
Больше всего «золотых граммофонов» получила 18-летняя Билли Айлиш: «Лучший новый исполнитель», «Альбом года» (в этой категории Айлиш - самый молодой лауреат в истории «Грэмми») и «Песня года».
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса
Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
Экономика
Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ
Новые требования, призванные охладить рынок, ЦБ ввел, чтобы снизить интерес банков к работе со слишком закредитованными гражданами: чем выше ПДН заемщика, тем больше такой кредит требует капитала.
Армия и оружие
Военные САР взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
Происшествия
Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова
Пять бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы доставлены на допрос в Следственный комитет РФ по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Общество
ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис
Ранее анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании с нидерландского почтового сервиса StartMail, пока 23 января Роскомнадзор не заблокировал его на территории России.
Происшествия
Суд оставил в силе приговор блогеру Синице
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Гаджеты
Производитель электроники AMD резко увеличил доходы за 2019 год
На 50% увеличила прибыль за четвертый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года корпорация AMD, 28 января сообщается в годовом финансовом отчете компании.
Происшествия
Житель США десять лет жил со свиным цепнем в мозге
По словам врачей, обычно свиной цепень поражает кишечник, но может добраться и до головы, поселившись в глазах или мозге.
Политика
Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Российская делегация сможет влиять на повестку работы Парламентской ассамблеи Совета Европы и более полно защищать интересы России на международной арене после избрания заместителя председателя Госдумы Петра Толстого замглавы ПАСЕ – об этом заявил сам парламентарий.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Политика
Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов
Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.
Футбол
«Астон Вилла» вышла в финал Кубка Английской лиги, обыграв «Лестер»
«Астон Вилла» на своем поле обыграла «Лестер» со счетом 2:1 в полуфинале Кубка Английской лиги и вышла в финал турнира.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Армия и оружие
В США заявили о начале финальной битвы за Сирию
Предполагается, что зона боевых действий в провинции Идлиб на северо-западе Сирии будет расширяться из-за более активного участия держав, связанных с сирийской оппозицией — Турцией и в меньшей степени США.
Здоровье
Оценен риск заразиться коронавирусом в Москве
Оценен риск жителей столицы заразиться смертельным коронавирусом.
Происшествия
У госпитализированных воронежцев коронавирус пока не подтвержден
У двоих воронежцев, госпитализированных с подозрением на коронавирус, диагностировали грипп А и сезонный риновирус.