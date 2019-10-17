Политика

ФАНФАНБелый дом может пригласить Россию на саммит G7 в США

Саммит G7 пройдет в США 10-12 июня следующего года на принадлежащем американскому президенту Дональду Трампу курорте Trump National Doral Miami во Флориде, сообщил и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.
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Мэра Дорала заявил, что Трамп не предупредил его о решении провести в городе саммит G7

ТАССвчера в 23:21

Саммит «большой семерки» (G7) пройдет на гольф-курорте Дональда Трампа в Майами

Эхо Москвывчера в 21:04

В Вашингтоне не исключили приглашение Путина на саммит G7 во Флориде

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Россию захотели пригласить в США на саммит G7

Lenta.ruвчера в 13:13

Саммит G7 2020 года состоится на курорте Трампа во Флориде

RT на русскомвчера в 12:59

Белый дом допустил возможность участия Путина в следующем саммите G7

Известиявчера в 13:42

Россию могут пригласить на саммит G7 в 2020 году

URA.Ruвчера в 13:40
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Политика

Власти Эквадора заявили о «российском следе» в протестах в стране

Генпрокуратура Эквадора проверит, могли ли другие страны повлиять на проходящие в стране массовые протесты, заявила глава эквадорского МВД Мария Паула Рома.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Армия и оружие

Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку

Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Взгляд.ру вчера в 09:56
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
РИА Новости вчера в 20:40
Авто

Опубликовали снимки Nissan X-Trail нового поколения

Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям кроссовера Nissan X-Trail нового поколения.
Автоновости дня 16 октября в 05:49
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В Японии смогли оживить мозг. Он прожил месяц

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Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде

В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия

Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске

Lenta.ru вчера в 01:46
Происшествия

Двоих жителей Курил госпитализировали после нападения медведицы

Двое жителей Кунашира в пятницу попали в больницу после нападения медведицы, сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
РИА Новости вчера в 21:42
Шоу-бизнес

Ксения Бородина удивила поклонников новым образом

Сама Бородина отметила, что стала новой женщиной после смены образа. Поклонники положительно оценили эксперимент телеведущей.
Вечерняя Москва вчера в 06:16
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Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

ТАСС вчера в 15:06
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон ответила на слухи о романе с Брэдом Питтом

На шоу Эллен Дедженерес пригласили актрис Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби, где они обсудили возможный роман Терон с Брэдом Питтом.
РЕН ТВ вчера в 09:07
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Под Екатеринбургом пропал 10-летний мальчик

Известия вчера в 21:05
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Тарасенко вместе с «Сент-Луисом» посетил Белый дом

Спорт БИЗНЕС Online 16 октября в 01:46
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СКА обменяет Бывальцева и Кочеткова в «Витязь»

В ближайшее время СКА и «Витязь» совершат обмен. В клуб Петербурга перейдут голкипер Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой.
Gazeta.SPb вчера в 19:14
Политика

На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС вчера в 07:22
Экономика

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» Игоря Зюзина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с письмом, в котором компания просит оказать ей помощь в возврате 50% средств, инвестированных компанией в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), апеллируя к тому, что актив был потерян из-за начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
Ведомости вчера в 17:45
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На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

Известия вчера в 06:13
Наука

Торможение нейронов в мозге продлило жизнь червям и мышам

Американские биологи продлили жизнь нематодам и мышам, подавив у них активность нейронов в мозге.
N+1 вчера в 09:59
Политика

Депутат от партии Зеленского попался за непристойной перепиской в Раде

Депутат Верховной рады президентской партии «Слуга народа» Анатолий Остапенко попал в неловкую ситуацию, когда его личная переписка, которую он вёл во время одного из заседаний, попала в Сеть.
News.ru вчера в 21:03
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас подурачился со своими детьми под песню Юрия Никулина

Энрике Иглесиас подурачился со своими детьми под песню Юрия Никулина Знаменитый исполнитель в последнее время во всю осваивает новую для себя роль – заботливого папы двух замечательных малышей.
Экспресс газета вчера в 16:21
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Chery презентовала новый кроссовер Chery Tiggo 7

Задняя часть автомобиля повторяет линии Tiggo 8. Размеры модернизированного Chery Tiggo 7 - 4500 х 1842 х 1746 мм, колесная база - 2670 мм.
ГЛАС.RU вчера в 04:31
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В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

RT на русском вчера в 06:13
Политика

Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ нашла нарушения российского законодательства в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы", заявил в четверг глава комиссии Василий Пискарев.
РИА Новости вчера в 12:16
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Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
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Анастасия Коткова заявила об эпидемии венерических болезней в «Доме-2»

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«У вас замочек расстегнулся»: Мария Горбань показала шикарные формы

Мимо снимка не смогли пройти и другие знаменитости. Актриса Мария Горбань опубликовала на своей странице в Instagram провокационное фото.
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Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
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Убийца 9-летней девочки из Саратова ранее изнасиловал девушку

Misanec.ru 14 октября в 19:59
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