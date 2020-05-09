Политика

РИА НовостиРИА НовостиБелый дом назвал победителями нацизма только США и Британию

В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания. В ролике никак не упоминается Советский Союз и его роль в разгроме нацистов.
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Белый дом назвал победителями нацизма США и Великобританию

РБК11:34

Трамп заявил о победе над нацизмом США и Великобритании, не упомянув СССР

Пятый каналвчера в 17:26

В Сети раскритиковали твит Белого дома о победе США над нацизмом

Известия10:49

Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию

РИА Новости09:30

Белый дом назвал победителями нацизма только США и Великобританию

Lenta.ru08:41

Белый дом замолчал подвиг советского народа, заявив, что «дух Америки всегда победит»

Вести.Ru11:05

Белый дом назвал США и Великобританию победителями нацизма в войне

РЕН ТВвчера в 17:01
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Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток

Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.
РБК 14:36
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Происшествия

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости 14:09
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Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
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Больницу в Коммунарке «заминировали»

Неизвестные позвонили в полицию и сообщили, что медицинский центр в московской Коммунарке заминирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Lenta.ru 09:21
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Общество

Участниками онлайн-акции «Бессмертный полк» стали почти 3 млн человек

Заявки на участие в акции "Бессмертный полк - онлайн" подали почти три млн человек.
ТАСС 09:38
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Общество

Авербуха оштрафовали за нарушение самоизоляции

Российского фигуриста Илью Авербуха оштрафовали за нарушение самоизоляции, сообщает Sobesednik.ru.
Газета.Ru 12:17
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Общество

В Пулково ждут вывозной рейс с россиянами из Испании

Вывозной рейс прибудет в Петербург в половину одиннадцатого вечера в субботу, 9 мая, после чего самолет вылетит в Москву.
Gazeta.SPb 13:39
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Шоу-бизнес

Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы

Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
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Происшествия

На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса

Краснодар, 9 мая 2020, 11:12 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:12
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Политика

Захарова заявила о невозможности мириться с переписыванием истории

Мириться с переписыванием истории после сообщения Белого дома в Twitter о победе США и Великобритании над нацизмом больше нельзя.
Известия 15:26
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Общество

В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы

В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 15:29
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Здоровье

В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад вчера в 10:26
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Общество

В Карелии дежурные детские сады могут начать работать с 26 мая

Места для прогулок и занятий спортом должны определить местные власти.С 10 мая вводится обязанность носить маски в общественных местах.С 15 мая разрешается работа организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием.
АиФ Карелия 11:17
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Общество

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня 14:38
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Армия и оружие

В Венесуэле обнаружили брошенные катера ВМС Колумбии

По данным военных, три скоростных катера без экипажа, с эмблемами ВМС Колумбии, оснащенные пулеметами и боеприпасами были найдены на реке Ориноко в штате Боливар.
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Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
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Здоровье

Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса

Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
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Технологии

Илон Маск обещает в течение года начать чипировать людей

Портал Поиск вчера в 12:31
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Политика

Экс-глава МИД Австрии стал сотрудником RT

Первой статьей Кнайсль для RT стал анализ влияния эпидемии коронавируса на мировую автомобильную промышленность и прогноз ближайших перспектив автомобилестроения.
ИА Красная Весна вчера в 13:55
Здоровье

В Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного» режима

Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов заявил о необходимости соблюдения гражданами «масочного» режима, который вводят российские регионы.
РБК 13:43
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Политика

В Госдуме оценили заявление о «победе США и Британии» над нацизмом

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление Белого дома в Instagram, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
RT на русском 10:55
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Марина Федункив: «Хотелось бы стать хорошей мамой»

48-летняя Федункив мечтает обзавестись наследниками.
StarHit.ru вчера в 14:30
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Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 07 мая в 11:24
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Общество

Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Ведомости 15:17
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Шоу-бизнес

На дачу переехала Оксана Самойлова вместе с Джиганом

Совсем недавно сотни российских женщин начинали свой день с просмотра новостной ленты на предмет того, как именно чувствует себя многодетная мать Оксана Самойлова после расставания с рэпером Джиганом.
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
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Общество

На обвинение в требовании денег за интервью ответил доктор Мясников

Журналистка и блогер Ирина Шихман выступила с обвинениями в адрес врача и телеведущего Александра Мясникова.
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В Минске проходит военный парад

Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
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Экономика

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
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Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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