В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания. В ролике никак не упоминается Советский Союз и его роль в разгроме нацистов.

Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию

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