Политика

RT на русскомRT на русскомБелый дом заявил о «победе США и Британии» над нацизмом

Белый дом в своём официальном аккаунте в Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, но не упомянул о вкладе Советского Союза в победу. «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами!» — указано в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

Тимати призвал напомнить Госдепу США о том, кто победил Гитлера

URA.Ru11:51

В Сети раскритиковали твит Белого дома о победе США над нацизмом

Известия10:49

Белый дом замолчал подвиг советского народа, заявив, что «дух Америки всегда победит»

Вести.Ru11:05

«Мы не пройдем мимо»: Тимати возмутился постом Белого дома о войне

РИА Новости11:17

Белый дом заявил о «победе США и Британии» над нацизмом

РЕН ТВ10:51

Белый дом назвал победителями нацизма США и Великобританию

РБК11:34

Трамп заявил о победе над нацизмом США и Великобритании, не упомянув СССР

Пятый каналвчера в 17:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Шоу-бизнес

Московский фотограф показал архивное фото с голой Собчак

URA.Ru 12:53
12
Общество

Обнародовано последнее сообщение нацистов перед падением Третьего рейха

Lenta.ru вчера в 05:34
Общество

В мэрии Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток

Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.
РБК 14:36
89
Происшествия

В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу

Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
Российская газета 13:08
228
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
5,7K
Музыка

Умер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард

ТАСС 10:19
42
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
347
Армия и оружие

Российским военным запретили рассказывать о службе в СМИ и интернете

Газета.Ru 07 мая в 03:58
859
Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 06:11
1,6K
Гаджеты

Microsoft представила ноутбук Surface Book 3

The GEEK 06 мая в 13:34
9
Происшествия

В Москве произошел пожар в больнице

На севере Москвы произошел пожар в больнице, где лечатся пациенты с COVID-19, передает ТАСС.
Российская газета 14:18
269
Финансы

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июне

Центробанк допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт во время следующего заседания в июне.
Известия вчера в 08:29
245
Общество

Российские семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку

Татьяна Голикова, российский вице-премьер, предложила предоставить еще большую поддержку семьям с детьми, оказавшимся в тяжелой ситуации из-за пандемии коронавируса.
Discover24 вчера в 08:07
214
Здоровье

Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса

Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
175
Общество

В Москве полиция задержала депутатов от КПРФ

Московский Комсомолец 05:43
1,2K
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
356
Общество

Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок

Использование только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением, сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
RT на русском вчера в 08:43
3,6K
Общество

О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 вчера в 10:58
3,6K
Политика

Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»

Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости 11:09
1,3K
Общество

Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России

В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
Агробук вчера в 03:26
580
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
904
Футбол

Девушка Роналду выставила майку игрока на благотворительный аукцион

Бомбардир.ру 14:20
Шоу-бизнес

Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы

Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
7
Происшествия

Больницу в Коммунарке «заминировали»

Неизвестные позвонили в полицию и сообщили, что медицинский центр в московской Коммунарке заминирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Lenta.ru 09:21
183
Здоровье

Власти Петербурга подтвердили смерть двух врачей от коронавируса

Среди пяти подтвержденных за последние сутки смертей от COVID-19 в Санкт-Петербурге — два врача, которые умерли еще в апреле.
РБК 09:22
131
Общество

Песня «День Победы» прозвучала по всей Украине

Piter.tv 08:02
2
Общество

Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина

Metaratings 11:18
Авто

В РФ ужесточат требования к ввозу праворульных авто с 1 июля

Москва, 9 мая 2020, 13:17 — REGNUM С 1 июля 2020 года в России начнет действовать техрегламент Таможенного союза, предусматривающий изменения требований к безопасности транспортных средств.
REGNUM 06:17
203
Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 07 мая в 11:24
65
Спорт

Родченков написал книгу о развале допинговой системы в России

Книга посвящена допинговому скандалу в российском спорте. Сам автор охарактеризовал работу как "развал секретной допинг-империи".
Газета.Ru 14:18
Как работают Яндекс.Новости?
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войнеБольше новостей по теме
Главное