Политика
ИзвестияБелый дом назвал США и Британию победителями нацизма
Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию. Поздравление с победой было опубликовано на странице администрации в Twitter.
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Политика
Зеленский ожидает скорых результатов от работы Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает результатов работы Михаила Саакашвили на посту председателя Исполнительного комитета реформ в ближайшие месяцы, сообщает "Укринформ".
Газета.Ru 11:15
Общество
В Сеуле закрыли бары и клубы из-за новой вспышки коронавируса
Власти Сеула закрыли на неопределенный срок все ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения из-за локальной вспышки коронавирусной инфекции в городском районе Итхэвон, сообщает агентство Yonhap.
Полит.ру 10:12
Авто
В России предложили продавать автомобили прямо с заводов
Как пишет издание iReactor со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Попова, дилерские центры зачастую предлагают мало бюджетных решений для покупателей.
Тарантас Ньюс вчера в 23:46
Происшествия
Жители села в Удмуртии начали покидать дома после взрывов боеприпасов
Жители бывшей воинской части в удмуртском селе Пугачево, где начались взрывы боеприпасов, самостоятельно покидают свои дома.
Известия 13:02
Хоккей
Кросби и Гретцки попали в сборную Канады всех времен по версии ИИХФ
В состав канадской команды попали голкипер Шон Бурк, защитники Скотт Нидермайер и Крис Пронгер, а также форварды Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Сидни Кросби.
Советский спорт 11:42
Экономика
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Здоровье
Коронавирус был выявлен еще у 18 человек в Архангельской области
Коронавирусная инфекция COVID-19 была выявлена еще у 18 человек в Архангельской области.
NewInform 07 мая в 10:07
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Общество
Facebook начал удалять фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом
Пользователи Facebook жалуются, что социальная сеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом.
РИА Новости 10:37
Футбол
Головин номинирован на звание лучшего разыгрывающего Лиги 1
Полузащитник «Монако» Александр Головин претендует на звание лучшего разыгрывающего Лиги 1 по версии издания L’Equipe.
Metaratings 12:14
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
Общество
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Ровно в полдень по тюменскому времени президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевских стен и с торжественной речью обратился к жителям страны, празднующей 75-летие Великой Победы.
Тюменская область сегодня 03:32
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета вчера в 06:16
Общество
Одесские радикалы устроили шествие с портретами бандеровцев
Радикалы в Одессе устроили в День Победы шествие с портретами пособников нацистов из ОУН-УПА (запрещена в России), других подобных организаций и символикой дивизии СС «Галичина».
News.ru 07:47
Технологии
Стало известно, когда Sony представит PlayStation 5
По данным PSEpub, презентация запланирована на 2 июня.
Life.ru 09:17
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России
По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы.
ТАСС 07 мая в 23:09
Общество
Блогер раскритиковала Смолова за возвращение в Испанию
RT на русском 12:46
Общество
Украинский боксёр Ломаченко поздравил подписчиков с Днём Победы
RT на русском 10:41
Общество
В Москве еще 2520 человек вылечились от коронавируса
За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днём ранее — это рекордное количество, 2 520 человек.
РИА Новости 03:28
Происшествия
В Праге осквернили пьедестал, на котором стоял памятник маршалу Коневу
Пьедестал, на котором на площади Интербригады в районе Прага-6 размещался демонтированный муниципальными властями памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, был осквернен в субботу неизвестными вандалами.
ТАСС 12:57
Шоу-бизнес
Сара Мишель Геллар спустя 23 года после выхода «Баффи» примерила платье своей героини
Многосерийная лента вышла на экраны еще 23 года назад.
Актуальные Новости 12:33
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали отличие коронавируса от гриппа
Коронавирус нового типа и грипп относятся к респираторным инфекциям, однако грипп в большей степени поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус — легкие.
Известия 06:29
Наука
В Китае ученые создали двигатель без выхлопов на воздушной плазме
МонаВиста 07 мая в 08:16
Общество
Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений
Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.
RT на русском 09:48
Экономика
Mazda запросила $2,8 млрд кредитов — Reuters
Токио, 9 мая 2020, 18:13 — REGNUM Компания Mazda Motor запросила кредиты на общую сумму около $300 млрд иен (2,8 млрд) у крупнейших банков Японии, 9 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM 11:13