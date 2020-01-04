Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что цель убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде — предотвращение «дальнейшего кровопролития».

Баскетбол Скончался бывший баскетболист ЦСКА Николай Дьяченко Пресс-служба московского баскетбольного клуба ЦСКА сообщила, что на 73-м году жизни скончался бывший баскетболист клуба и сборной СССР Николай Дьяченко.

Политика МИД Ирана назвал убийство Сулеймани «актом международного терроризма» Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани является актом международного терроризма со стороны Соединенных Штатов.

Энергетика Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.

Политика Шнуров сравнил Зеленского с Путиным Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сравнил президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского.

Политика Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг Самые известные российские пранкеры Владимир "Вован" Кузнецов и Алексей "Лексус" Столяров, на счету которых множество розыгрышей мировых политиков первого эшелона, позвонили члену конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс от имени шведской школьницы, экологической активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.

Экономика Больше всего кредитов выплачивают молодые заемщики Второе место по закредитованности занимают клиенты банков в возрасте 22-25 лет - на них приходится в среднем 2,13 договора.

Политика В США пытаются законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, в которой предлагает законодательно запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.

Армия и оружие Обсуждается канал получения США данных о перемещении иранского генерала Сулеймани Предполагается, что информация о маршруте передвижения иранского генерала вместе с командующим шиитской милицией американцам была передана одним из агентов, задействованным разведкой США или Израиля в той самой «Аль-Хашд аль-Шааби».

Гаджеты HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.

Шоу-бизнес Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.

Армия и оружие Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области Военные инженеры и водолазы общевойсковой армии Западного военного округа окажут содействие в шести поисковых экспедициях парка "Патриот" в 2020 году и попробуют поднять останки экипажей истребителя Ил-2 и танков КВ-1 и Т-34, затонувших во время Второй мировой войны, сообщили в субботу в пресс-службе Западного военного округа.

Энергетика Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль Как изменятся цены на нефть в 2020 году Средние цены на нефть в следующем году не превысят $65 за баррель, такую оценку дали РБК российские нефтяники и эксперты.

Общество Усманов назвал возможных наследников Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.