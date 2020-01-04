Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомБелый дом назвал цель убийства Сулеймани

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что цель убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде — предотвращение «дальнейшего кровопролития».
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Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани

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Администрация США начнет информировать Конгресс по убийству Сулеймани на будущей неделе

ТАСС17:55

Белый дом назвал цель убийства Сулеймани

RT на русском17:55

Советник президента США по нацбезопасности назвал цель убийства Сулеймани

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Советник Трампа назвал причину убийства Сулеймани

Газета.Ru17:56

США назвали цель убийства Сулеймани

Lenta.ru18:39

США отказываются рассказывать о «вылазках», которые готовил Сулеймани

News.ru19:06
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Армия и оружие

Кортеж иракского ополчения подвергся авиаудару под Багдадом

Кортеж машин иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», поддерживаемого Ираном, подвергся авиаудару в пригороде Багдада.
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Происшествия

Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
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Скончался бывший баскетболист ЦСКА Николай Дьяченко

Пресс-служба московского баскетбольного клуба ЦСКА сообщила, что на 73-м году жизни скончался бывший баскетболист клуба и сборной СССР Николай Дьяченко.
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Политика

МИД Ирана назвал убийство Сулеймани «актом международного терроризма»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани является актом международного терроризма со стороны Соединенных Штатов.
iReactor вчера в 23:17
Армия и оружие

Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире»

Президент США Дональд Трамп назвал в пятницу убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире", который "планировал неминуемые нападения" на американцев.
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Энергетика

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
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Армия и оружие

Трамп едва ли одержал победу, устранив Сулеймани

Генерал был убит в результате авиаудара ВВС США. Распоряжение об этом отдал Президент США Дональд Трамп.
Пятый угол 11:02
Политика

На Украине Зеленского признали одним из самых влиятельных людей в мире

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Общество

Названы самые безопасные направления поездок в 2020 году

Стали известны самые безопасные туристические направления 2020 года по оценке страховой компании BHTP, сообщает Express.
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Жена Андрея Павленко прокомментировала его прощальный пост

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Политика

Шнуров сравнил Зеленского с Путиным

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сравнил президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского.
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Политика

Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

Самые известные российские пранкеры Владимир "Вован" Кузнецов и Алексей "Лексус" Столяров, на счету которых множество розыгрышей мировых политиков первого эшелона, позвонили члену конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс от имени шведской школьницы, экологической активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
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Ведомство обратилось к россиянам с просьбой принять к сведению информацию о случаях заболевания пневмонией неизвестного происхождения в Китае.
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Политика

Турецкий парламент поддержал отправку войск в Ливию

Законопроект, предусматривающий отправку турецких вооруженных сил в Ливию, был поддержан парламентом Турции.
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Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Политика

В США пытаются законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном

Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, в которой предлагает законодательно запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
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Стоматолог избил женщину с ребенком на руках в Уссурийске

Достав телефон, женщина начала снимать происходящее. На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки.
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Армия и оружие

Обсуждается канал получения США данных о перемещении иранского генерала Сулеймани

Предполагается, что информация о маршруте передвижения иранского генерала вместе с командующим шиитской милицией американцам была передана одним из агентов, задействованным разведкой США или Израиля в той самой «Аль-Хашд аль-Шааби».
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HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei

HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.
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Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом

Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
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Армия и оружие

Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области

Военные инженеры и водолазы общевойсковой армии Западного военного округа окажут содействие в шести поисковых экспедициях парка "Патриот" в 2020 году и попробуют поднять останки экипажей истребителя Ил-2 и танков КВ-1 и Т-34, затонувших во время Второй мировой войны, сообщили в субботу в пресс-службе Западного военного округа.
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Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
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Фильм True Sight о финале The International 2019 будет показан 28 января 2020 года. Премьера состоится в Берлине в кинотеатре «Babylon».
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Энергетика

Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль

Как изменятся цены на нефть в 2020 году Средние цены на нефть в следующем году не превысят $65 за баррель, такую оценку дали РБК российские нефтяники и эксперты.
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Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
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Вышел финальный трейлер «Дракулы» от создателей «Шерлока»

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Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым

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Ибрагимович забил в первом матче после возвращения в «Милан»

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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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