Политика
Телеканал 360°Белый дом назвал импичмент Трампа вредным для американцев
Официально начатый импичмент президента США Дональда Трампа не навредит ему, но подпортит жизнь американцам. С таким заявление выступил Белый дом, сообщил пресс-секретарь главы государства.
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Белый дом: Процесс импичмента вредит не Трампу, а американским гражданам
Национальная служба новостей31 октября в 13:48
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:50, Ашберн
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Общество
HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России
Эксперты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями.
РИА Новости 05:14
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Единоборства
Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом
Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.
РЕН ТВ вчера в 18:54
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы гею, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новости 10:00
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Газета.Ru вчера в 02:40
Технологии
В России заработал Apple TV+ без дубляжа
IT-World вчера в 08:46
Авто
Изменение спроса на кроссоверы планирует Nissan
Как сообщает «Automotive News» со ссылкой на руководство компании Nissan, популярность кроссоверов и внедорожников в ближайшем будущем может заметно снизиться.
Тарантас Ньюс 31 октября в 03:39
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Политика
Журавлёв: Платить за развязанную войну придется Украине сполна
Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление региона.
REGNUM вчера в 06:44
Хоккей
«Автомобилист» отстоял гостевую победу над «Трактором»
«Автомобилист» справился с сопротивлением «Трактора» в гостях в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sportbox.RU 10:28
Происшествия
В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке
Следователи Ленинградской области проводят проверку в связи с ножевым ранением школьника, полученным им в результате драки со сверстником.
Интерфакс 05:40
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices вчера в 04:53
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU 30 октября в 23:18
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия 30 октября в 17:02
Армия и оружие
В МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что считает неприемлемой позицию стран Европы, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на севере Сирии, сообщает агентство Reuters.
РБК 08:19
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Армия и оружие
Индия ликвидирует последнюю эскадрилью МиГ-27
Индия решила отказаться от последней эскадрильи самолетов МиГ-27, которые ВВС страны использовали последние 35 лет.
Московский Комсомолец 07:43
Армия и оружие
Украина закрыла небо и часть Черного моря из-за учений
Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря для проведения учений в Херсонской области.
Известия 09:42
Армия и оружие
Силовики 31 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
РИА Новости 31 октября в 03:01
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Вести.Ru 05:59
Происшествия
Трое детей провалились под лед в Башкирии
Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
ТАСС 09:40
Религия
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57