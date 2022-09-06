Арестованных или осужденных украинскими властями боевиков националистического полка "Азов"* содержат в отдельных камерах, поскольку опасаются за их безопасность из-за резко негативного отношения к ним со стороны обычных заключенных, рассказал РИА Новости освобожденный из мариупольской тюрьмы Николай Прищенко.
Механизм параллельного импорта в РФ будет продлен на 2023 год, такое решение уже подготовлено, сообщил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Восточного экономического форума.
Акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики Евгения Пекарева уже 9 лет помогает детям появляться на свет и ровно столько же сообщает женщинам страшные новости о том, что их беременность замерла.