Будьте в Плюсе

Белый дом назвал окончательным отказ от внесения России в список спонсоров терроризма

Власти США не считают эффективным предложение признать Россию страной-спонсором терроризма.
Lenta.ru
27 июля Сенат Конгресса США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством - спонсором терроризма.
ТАСС
Госдеп предупредил конгресс США о проблемах в случае такого решения.
RT на русском
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно оценивает тот факт, что президент США Джо Байден высказался против признания России «страной – спонсором терроризма».
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Белый дом назвал окончательным решение не вносить РФ в список стран - спонсоров терроризма
ТАССвчера в 16:28
Белый дом решил не признавать Россию спонсором терроризма
Газета.Ruвчера в 16:20
В Белом доме назвали окончательным отказ причислять Россию к спонсорам терроризма
РИА Новостивчера в 13:26
Белый дом объяснил отказ признавать Россию страной — спонсором терроризма
РБКвчера в 15:08
Белый дом: США не поддерживают внесение РФ в список стран - спонсоров терроризма
Национальная служба новостейвчера в 13:21
Администрация США назвала окончательным решение не признавать Россию «спонсором терроризма»
RT на русскомвчера в 12:57
Белый дом назвал окончательным отказ от внесения России в список спонсоров терроризма
Lenta.ruвчера в 12:42

Интересное

Небензя заявил, что Россия не исключает непродления зерновой сделки

Россия отмечает, что в рамках зерновой сделки до сих пор не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений.
ТАСС17:36

ОАК и «Аэрофлот» подписали соглашение о поставке 339 самолетов российского производства

Согласно договоренностям, в 2023 году компания получит первые два Superjet-New, а начиная с 2024 года планируется поставка первых шести самолетов МС-21 и первых семи самолетов Ту-214.
РИА Новости21:05

Совершенно новая LADA Priora 2023 года впервые представлена на видеорендерах

Новая Лада Приора 2022-2023 модельного года представлена на видеорендерах.
Tver-portal.ru20:50

FP: США допускают, что пост посла в России останется вакантным несколько месяцев

Власти США допускают, что должность посла в России после отъезда предыдущего главы дипмиссии Джона Салливана будет оставаться вакантной несколько месяцев и дольше.
Lenta.ru19:36

Освобожденный из тюрьмы Мариуполя Прищенко: заключенные резко относятся к боевикам «Азова»

Арестованных или осужденных украинскими властями боевиков националистического полка "Азов"* содержат в отдельных камерах, поскольку опасаются за их безопасность из-за резко негативного отношения к ним со стороны обычных заключенных, рассказал РИА Новости освобожденный из мариупольской тюрьмы Николай Прищенко.
РИА Новости21:43

Минфин США заявил, что Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть

Индия посылает "обнадеживающие" сигналы о готовности обсуждать идею установления лимита цен на российскую нефть, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью агентству Bloomberg.
РИА Новостивчера в 16:53

МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского по уголовной статье

МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского по уголовной статье, следует из ведомственной базы розыска.
РИА Новостивчера в 16:38

Мантуров заявил, что параллельный импорт в России будет продлен на 2023 год

Механизм параллельного импорта в РФ будет продлен на 2023 год, такое решение уже подготовлено, сообщил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Восточного экономического форума.
ТАСС22:16

Онколог Васильева: неправильное питание является главной причиной развития рака

Врач-онколог "СМ-Клиники" Елизавета Васильева рассказала, что неправильное питание и вредные привычки являются главными причинами развития онкологических заболеваний.
Газета.Ru22:32

Акушер-гинеколог рассказала об эмоциональном выгорании в профессии

Акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики Евгения Пекарева уже 9 лет помогает детям появляться на свет и ровно столько же сообщает женщинам страшные новости о том, что их беременность замерла.
НГС22:30