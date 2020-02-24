Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.

Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом

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