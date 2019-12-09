Политика
ИнтерфаксСоветник Трампа сообщил о возможности встречи Трампа и Лаврова
Советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен сообщил, что Белый дом работает над организацией встречи главы МИД России Сергея Лаврова и Дональда Трампа.
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Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году
Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонах по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Футбол
Виктор Гончаренко: «Ожидали большего от первой части сезона»
Спорт
Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным «ничьей»
Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
Происшествия
В Удмуртии двухлетний ребенок пять дней провел возле умершей матери
В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери.
Космос
Комета крымского астронома навсегда улетает из Солнечной системы
Межзвездная комета, которую в конце августа открыл крымский астроном-любитель из поселка Научное, навсегда покинет Солнечную систему.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Политика
Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Происшествия
Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду
Самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Происшествия
Лондон отказался выдать беглого фигуранта дела генерала Дрыманова
В России Смычковского обвиняют в даче взятки в размере 1 млн долларов офицерам Следственного комитета, в том числе экс-руководителю Главного следственного управления СКР по Москве Александру Дрыманову за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова.
Авто
Опубликован рейтинг самых популярных марок автомобилей в России
Названы самые популярные в России легковые и малотоннажные грузовые автомобили по итогам прошедшего месяца.
Политика
Зеленский назвал пункт о границе самым проигрышным из всех пунктов «Минска»
Пункт минских соглашений о контроле на границе в Донбассе является самым проигрышным для Украины.
Политика
Зеленский назвал сложным процесс согласования позиций с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным ему было "сложно договариваться", так как российский лидер детально разбирал каждый обсуждаемый вопрос.
Политика
Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
Космос
Как белый карлик пожирает газового гиганта: удивительное открытие
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Спорт
Васю Пельменя нокаутировали одной пощечиной
Сибирский богатырь, более известный как Вася Пельмень, впервые потерпел сокрушительное поражение на чемпионате по пощечинам.
Спорт
Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA
Технологии
Google представила в России глобальное обновление своего поисковика
Технологию предварительного обучения обработке текста на естественном языке (NLP) на основе нейронных сетей Google представила в прошлом году.
Футбол
ЦСКА предложил восемь миллионов евро за нападающего «Жилины»
Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 650 тысяч евро.
Авто
Mercedes-Benz показал новый GLA на скетче
Mercedes-Benz распространил дизайнерский скетч компактного кроссовера GLA-Class следующего поколения.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Политика
Франция подчеркнула выгоду «Северного потока – 2» для всего ЕС
Газопровод «Северный поток – 2» несет выгоду для всего Евросоюза, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Авто
«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»
Российский автомобилестроительный концерн "АвтоВАЗ" подписал соглашение о выкупе у американской корпорации General Motors 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz (Тольятти).
Политика
Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
Культура