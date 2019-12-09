Советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен сообщил, что Белый дом работает над организацией встречи главы МИД России Сергея Лаврова и Дональда Трампа.

Советник Трампа сообщил о возможности встречи Трампа и Лаврова

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонах по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.

Спорт Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.

Общество В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.

Политика Россия и Украина договорились по транзиту газа Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.

Происшествия Лондон отказался выдать беглого фигуранта дела генерала Дрыманова В России Смычковского обвиняют в даче взятки в размере 1 млн долларов офицерам Следственного комитета, в том числе экс-руководителю Главного следственного управления СКР по Москве Александру Дрыманову за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова.

Политика Зеленский назвал сложным процесс согласования позиций с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным ему было "сложно договариваться", так как российский лидер детально разбирал каждый обсуждаемый вопрос.

Политика Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».

Спорт Васю Пельменя нокаутировали одной пощечиной Сибирский богатырь, более известный как Вася Пельмень, впервые потерпел сокрушительное поражение на чемпионате по пощечинам.

Технологии Google представила в России глобальное обновление своего поисковика Технологию предварительного обучения обработке текста на естественном языке (NLP) на основе нейронных сетей Google представила в прошлом году.

Футбол ЦСКА предложил восемь миллионов евро за нападающего «Жилины» Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 650 тысяч евро.

Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

Авто «АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой» Российский автомобилестроительный концерн "АвтоВАЗ" подписал соглашение о выкупе у американской корпорации General Motors 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz (Тольятти).