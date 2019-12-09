Политика

ИнтерфаксИнтерфаксСоветник Трампа сообщил о возможности встречи Трампа и Лаврова

Советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен сообщил, что Белый дом работает над организацией встречи главы МИД России Сергея Лаврова и Дональда Трампа.
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Белый дом подтвердил встречу Трампа с Лавровым 10 декабря

Московский Комсомолецвчера в 22:41

Трамп встретится с Лавровым в Вашингтоне

Коммерсантъвчера в 18:33

Белый дом назвал время встречи Сергея Лаврова и Дональда Трампа

Интерфаксвчера в 21:51

Встреча Лаврова и Трампа будет закрыта для прессы

РИА Новостивчера в 21:49

Встреча Лаврова и Трампа в Вашингтоне будет закрыта для прессы

Life.ruвчера в 22:35

Помпео обсудит с Лавровым подключение Китая к переговорам по контролю над вооружениями

ТАССвчера в 20:14

В МИДе сообщили о возможном приеме Трампом Лаврова

РБКвчера в 06:14
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WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонах по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
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Виктор Гончаренко: «Ожидали большего от первой части сезона»

Sportbox.RU вчера в 14:34
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Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Ruposters.ru вчера в 08:45
Политика

Зеленский назвал переговоры с Путиным «ничьей»

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
РИА Новости вчера в 20:00
Происшествия

В Удмуртии двухлетний ребенок пять дней провел возле умершей матери

В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери.
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Космос

Комета крымского астронома навсегда улетает из Солнечной системы

Межзвездная комета, которую в конце августа открыл крымский астроном-любитель из поселка Научное, навсегда покинет Солнечную систему.
РИА Новости Крым 07 декабря в 00:59
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Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
RuNews24.ru 08 декабря в 13:21
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Происшествия

Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился.
РБК 00:10
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv 08 декабря в 06:48
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Коммерсантъ вчера в 15:45
Происшествия

Лондон отказался выдать беглого фигуранта дела генерала Дрыманова

В России Смычковского обвиняют в даче взятки в размере 1 млн долларов офицерам Следственного комитета, в том числе экс-руководителю Главного следственного управления СКР по Москве Александру Дрыманову за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова.
BFM.ru вчера в 12:41
Авто

Опубликован рейтинг самых популярных марок автомобилей в России

Названы самые популярные в России легковые и малотоннажные грузовые автомобили по итогам прошедшего месяца.
iReactor 07 декабря в 23:11
Политика

Зеленский назвал пункт о границе самым проигрышным из всех пунктов «Минска»

Пункт минских соглашений о контроле на границе в Донбассе является самым проигрышным для Украины.
ТАСС вчера в 19:45
Политика

Зеленский назвал сложным процесс согласования позиций с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным ему было "сложно договариваться", так как российский лидер детально разбирал каждый обсуждаемый вопрос.
ТАСС вчера в 20:01
Политика

Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 19:24
Космос

Как белый карлик пожирает газового гиганта: удивительное открытие

Популярная механика 08 декабря в 13:10
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском вчера в 14:45
Спорт

Васю Пельменя нокаутировали одной пощечиной

Сибирский богатырь, более известный как Вася Пельмень, впервые потерпел сокрушительное поражение на чемпионате по пощечинам.
РЕН ТВ вчера в 00:14
Спорт

Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA

Петербургский дневник вчера в 09:39
Технологии

Google представила в России глобальное обновление своего поисковика

Технологию предварительного обучения обработке текста на естественном языке (NLP) на основе нейронных сетей Google представила в прошлом году.
Профиль вчера в 15:13
Футбол

ЦСКА предложил восемь миллионов евро за нападающего «Жилины»

Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 650 тысяч евро.
Советский спорт 00:00
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Mercedes-Benz показал новый GLA на скетче

Mercedes-Benz распространил дизайнерский скетч компактного кроссовера GLA-Class следующего поколения.
Российская газета 00:31
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Политика

Франция подчеркнула выгоду «Северного потока – 2» для всего ЕС

Газопровод «Северный поток – 2» несет выгоду для всего Евросоюза, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Взгляд.ру вчера в 23:56
Авто

«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»

Российский автомобилестроительный концерн "АвтоВАЗ" подписал соглашение о выкупе у американской корпорации General Motors 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz (Тольятти).
Труд вчера в 08:35
Политика

Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
РИА Новости вчера в 18:11
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН 08 декабря в 11:33
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