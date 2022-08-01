Будьте в Плюсе

Белый дом назвал встречное предложение России по обмену заключенными несерьезным

США получили от России встречное предложение относительно обмена заключенными.
News.ru
"(Нам) было сделано контпредложение, которое мы не считаем серьезным контрпредложением. Очевидно, что я не буду отсюда вести переговоры. Я не буду вдаваться ни в какие конкретные детали", — сообщила Жан-Пьер.
РИА Новости
Речь идет о предложении по обмену гражданина РФ Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Коммерсантъ
В пятницу тема заключенных обсуждалась в ходе первого с февраля телефонного разговора государственного секретаря Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РИА Новости

Подробнее о событии

В США считают несерьезным ответ РФ на предложения по обмену заключенными
ТАССвчера в 16:45
Белый дом отверг условия РФ по обмену заключенными
URA.Ruвчера в 16:27
Белый дом назвал несерьезным контрпредложение России по обмену заключенными
News.ruвчера в 15:59
Белый дом заявил, что США считают несерьезным предложение России по обмену заключенными
Lenta.ruвчера в 16:25
Белый дом назвал встречное предложение России по обмену заключенными несерьезным
РИА Новостивчера в 15:56
США хотят «добросовестных» переговоров с Россией об обмене заключенными
Коммерсантъвчера в 15:43
Белый дом назвал несерьезным контрпредложение России по обмену заключенными
Московский Комсомолецвчера в 15:29

Интересное

Постпред КНР в ООН предупредил о вреде визита Пелоси на Тайвань для отношений США и Китая

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань нанесет вред американско-китайским отношениям, заявил на пресс-конференции постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
РИА Новостивчера в 16:51

Президент Польши Дуда заявил, что был шокирован звонком Меркель Путину по СП-2 в 2021 году

Президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал, что был шокирован звонком бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель российскому лидеру Владимиру Путину по ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2» в 2021 году.
RT на русском19:32

США ликвидировали Аз-Завахири, возглавившего «Аль-Каиду» после Бен Ладена

В Афганистане погиб лидер «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Айман аз-Завахири, удар по нему нанес американский беспилотник, операцию провело ЦРУ, сообщили источники Politico, Reuters и Associated Press.
РБК17:55

Аарон Рэмси стал игроком «Ниццы»

31-летний полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси стал игроком «Ниццы», сообщает официальный сайт французского клуба.
Чемпионат17:27

Новый фургон УАЗ Simba 2022 года показали на фоторендерах

Необычный минивэн УАЗ Симба 2022 показали на фотоизображениях. Напомним, ранее показали фоторендеры нового минивэна "УАЗ Буханка" 2022.
Tver-portal.ru20:00

Daily Mail: человеку нравится погружаться в собственные мысли так же, как в Internet

Японские и Британские ученые, исследование которых описано в газете Daily Mail, доказали, что состояние человека наедине с собственными мыслями схоже с «серфингом» в Сети.
МедиаПотоквчера в 05:41

Боррель счел, что возможности ЕС закупать газ из нероссийских источников близки к пределу

Европе предстоит пережить трудную зиму с замедлением экономического роста, причем возможности Евросоюза по закупке газа из нероссийских источников приближаются к пределу, признал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Интерфаксвчера в 13:59

Спутник HiRise сделал фотографии необычных марсианских дюн

Находясь на высоте 300 километров над поверхностью Марса, спутник HiRise сфотографировал удивительные песчаные дюны недалеко от кратера Гамбоа в четырехугольнике Моря Ацидалиума.
Ридусвчера в 13:10

В разведке Украины допустили консультации с США перед ударами HIMARS

Украинские военные перед применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, вероятно, консультируются с США, которые могут отменить нанесение ударов, если будут недовольны намеченной целью.
РБК19:28