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Запрос демократов к юрисконсульту Белого дома Пэту Чиполлоне, который представляет сторону защиты президента США Дональда Трампа в рамках процесса импичмента в сенате, о предоставлении секретных документов по помощи Украине абсурден, с таким заявлением выступил во вторник Белый дом.
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Белый дом назвал запрос демократов по импичменту Трампу абсурдом

РИА Новостивчера в 14:44

Белый дом: запрос демократов по импичменту Трампа абсурден

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