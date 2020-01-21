Политика
РИА НовостиБелый дом назвал запрос демократов по импичменту Трампу абсурдом
Запрос демократов к юрисконсульту Белого дома Пэту Чиполлоне, который представляет сторону защиты президента США Дональда Трампа в рамках процесса импичмента в сенате, о предоставлении секретных документов по помощи Украине абсурден, с таким заявлением выступил во вторник Белый дом.
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Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Политика
Мишустин назначил новое руководство аппарата правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата правительства, сообщает в среду пресс-служба кабмина.
Политика
Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
Кино
Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Кино
Россиян оставят без голливудских фильмов на майские праздники
«Ведомости» сообщили, что на майских праздниках в 2020 году в кинотеатрах практически не будут показывать иностранного кино.
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»
Общество
Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст
В Госдуме предложили понизить границы пенсионного возраста для многодетных отцов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Власти Украины заявили о готовности вернуть Донбасс силой
Ранее сегодня же стало известно, что Киев намерен связаться с партнерами по "нормандскому формату" в связи с невыполнением Минских договоренностей представителями регионов, неподконтрольных украинскому руководству, и обострением ситуации на Донбассе.
Футбол
Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Политика
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Происшествия
Голунов потребовал официальных извинений от государства
«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Экономика
РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов.
Шоу-бизнес
Умер заслуженный артист России Данила Перов
Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года.
Происшествия
Россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково
В аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае.
Авто
Названа стоимость спецверсии «УАЗ Патриот» Antarctic Edition
Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition оснастят 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. и крутящим моментом 235 Нм.
Космос
Астрономы заметили гравитационные волны со стороны Бетельгейзе
По мнению Энди Хауэлла из обсерватории Лас-Кумбрес, замеченные гравитационные волны не связаны со взрывом именно этой звезды.
Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Космос
Внеземные формы жизни могли незаметно попасть на нашу планету
На Земле могут незаметно для людей существовать инопланетные формы жизни.
Финансы
Курс валют на вторник: доллар и евро снова идут вверх
Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на вторник, 21 января.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Политика
Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
Политика
Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены
Местный житель Александр Бессуднов предложил главе государства построить Великую русскую стену по линии Белгородской засечной черты, которая выполняла защитную функцию в XVII веке.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Культура
Валентина Талызина отмечает свой юбилей
Как отметила Талызина, ее университетами стали Фаина Раневская и Любовь Орлова, а также Юрий Завадский, руководивший труппой театра.
Общество
С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик
Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году "Титаника" телеграфный передатчик.