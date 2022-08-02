"(Нам) было сделано контпредложение, которое мы не считаем серьезным контрпредложением. Очевидно, что я не буду отсюда вести переговоры. Я не буду вдаваться ни в какие конкретные детали", — сообщила Жан-Пьер.
Президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал, что был шокирован звонком бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель российскому лидеру Владимиру Путину по ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2» в 2021 году.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что перед ударами американских реактивных систем залпового огня HIMARS украинские военные консультируются с США.
В Афганистане погиб лидер «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Айман аз-Завахири, удар по нему нанес американский беспилотник, операцию провело ЦРУ, сообщили источники Politico, Reuters и Associated Press.