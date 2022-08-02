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Белый дом не считает серьезными условия России по обмену заключенными

Власти США считают несерьезным ответ российского правительства на американские предложения по обмену заключенными.
Национальная служба новостей
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сами Соединённые Штаты считают, что выдвинули РФ содержательное предложение.
Комсомольская правда
Как сообщают местные СМИ, США готовы отдать гражданина России Виктора Бута в обмен на находящихся в заключении в РФ американских подданных Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
News.ru
"(Нам) было сделано контпредложение, которое мы не считаем серьезным контрпредложением. Очевидно, что я не буду отсюда вести переговоры. Я не буду вдаваться ни в какие конкретные детали", — сообщила Жан-Пьер.
РИА Новости

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Белый дом не считает серьёзными условия России по обмену заключёнными
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