Политика

РИА НовостиРИА НовостиБелый дом назвал победителями нацизма только США и Британию

В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания. В ролике никак не упоминается Советский Союз и его роль в разгроме нацистов.
Читать в источнике
Комментировать1,6K

Подробнее о событии

Белый дом не стал комментировать свою запись о победе США и Великобритании над нацизмом

ТАСС19:47

Белый дом заявил о «победе США и Британии» над нацизмом

РЕН ТВ10:51

Соцсети Белого дома завалили комментариями после поста о победе США над нацизмом

Lenta.ru16:44

"Как не стыдно!" Пользователей Сети возмутил пост Белого дома о войне

РИА Новости14:57

Тимати призвал напомнить Госдепу США о том, кто победил Гитлера

URA.Ru11:51

Белый дом замолчал подвиг советского народа, заявив, что «дух Америки всегда победит»

Вести.Ru11:05

Белый дом не комментирует свою запись о победе США и Британии над нацизмом

Известия19:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 20:58, Ашберн
Игры

Опубликовано 12 минут геймплея киберпанковой игры The Ascent

Чемпионат 11:04
1
Финансы

Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне

Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета вчера в 08:48
266
Здоровье

В ВОЗ рассказали, что курение не защищает от коронавируса

Курение не защищает от коронавирусной инфекции, а увеличивает риск протекания заболевания в более тяжелой форме.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:00
44
Здоровье

Онищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19

В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости 18:38
33
Общество

SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар

Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости вчера в 11:57
1K
Политика

Парламент Франции утвердил продление режима ЧП до 10 июля

Французский парламент окончательно утвердил в субботу законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного санитарного положения в стране в связи с пандемией коронавируса.
ТАСС 15:12
14
Шоу-бизнес

Наталья Орейро спела по-русски в честь Дня Победы

Популярная актриса и певица Наталья Орейро порадовала русских поклонников необычным поздравлением с Днем Победы.
Народные новости 03:53
163
Происшествия

В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу

RT на русском 13:56
660
Космос

Марсоход «Настойчивость» подготовлен для запуска

AstroNews.ru вчера в 13:17
Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
1,4K
Политика

Зеленского попросили перестать вмешиваться в дела России

Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет попросил президента Украины Владимира Зеленского перестать вмешиваться в дела России.
Lenta.ru 17:19
174
Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

В Сети набирает популярность очередной клип российской группы Little Big.
Культуромания 12:18
221
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
751
Космос

Футуролог Медведев: «есть проблемы пострашнее вируса»

Читайте начало интервью: Футуролог: спасает не глобализация, спасает государство Футуролог размышляет об оцифрованном мире и жизни вне мегаполисов Данила Медведев: о скорости прогресса и компьютеризации Спад и взлет — Как вы относитесь к теории Гумилева о том, что каждая нация, каждая культура имеет пики и падения.
Pravda.Ru вчера в 22:00
Происшествия

В Бурятии за сутки 22 человека заразились коронавирусом

Количество заражений коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Бурятии до 570, за сутки выявили 22 заболевших, сообщается на сайте правительства республики.
РИА Новости 00:12
49
Политика

В ОНФ осудили блокировку сообщений с фото Знамени Победы в Facebook

В Общероссийском народном фронте раскритиковали блокировку в Facebook сообщений с изображением Знамени Победы.
РИА Новости 15:39
4
Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
848
Кино

Появились первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон

В сети появились первые кадры из боевика "Старая Гвардия" режиссера Джины Принс-Байтвуд. Снимки опубликовало издание Vanity Fair.
Piter.tv вчера в 05:41
Космос

Ученый предостерег от попадания вирусов с Марса на Землю

Lenta.ru 20:50
Наука

Обнаружено древнейшее европейское пиво

Ученые из Австрийской академии наук разработали новый метод, позволяющий выявить следы солода в древних археологических находках.
Piter.tv 12:26
23
Общество

Бак российской ракеты взорвался в космосе

Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости 16:49
257
Футбол

«Зенит» интересуется нападающим «Бешикташа»

Руководство «Зенита» рассматривает вариант с приобретением форварда «Бешикташа» Умута Найира.
Чемпионат вчера в 16:28
1
Шоу-бизнес

Клип Бузовой о самоизоляции собрал 10 миллионов просмотров

По данным «Федерального агентства новостей», ролик записан и смонтирован Бузовой в домашних условиях.
Газета Кемерова 15:24
33
Общество

Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев

Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны.
REGNUM 17:37
1
Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости 10:02
7
Общество

День Победы: как патриотизм перерастает в кощунство

NashGorod.ru 20:49
Политика

Косачёв оценил заявление Белого дома о странах — победителях нацизма

Ранее Белый дом в своём официальном аккаунте в Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, но не упомянул о вкладе Советского Союза в победу.
RT на русском 11:30
31
Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 19:46
938
Единоборства

Двоюродный брат Нурмагомедова считает, что Фергюсон победит Гэтжи

RT на русском 09:47
Армия и оружие

Путин сообщил о дальнейшем укреплении армии России

Москва, 10 мая 2020, 03:41 — REGNUM Россия планирует дальнейшее развитие армии через оснащение самыми передовыми образцами оружия.
REGNUM 20:41
298
Как работают Яндекс.Новости?
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войнеБольше новостей по теме
Главное